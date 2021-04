Kendisbrødrene Mark og Donnie Wahlberg har mistet deres mor.

Det skriver den 49-årige skuespiller, Mark Wahlberg, på Instagram.

'Min engel. Hvil i fred', skriver han til et billede af sin mor.

78-årige Alma Wahlberg, der foruden skuespiller Mark Wahlberg og sanger Donnie Wahlberg er mor til syv andre børn, var ikke helt ukendt for offentligheden.

I løbet af ti sæsoner fra 2014 til 2019 medvirkede hun i tv-serien 'Wahlburgers', som fulgte flere medlemmer af familien Wahlberg i arbejdet med at skabe og drive burgerkæden 'Wahlburgers'.

Familien har endnu ikke delt, hvad Alma Wahlberg døde af, men i juli 2020 fortalte Donnie Wahlberg, at hans mor var syg.

'Jeg ved, at mange af jer vil vide, hvordan min mor, Alma, har det. Under mine besøg kunne hun ikke huske meget, og var ofte meget forvirret, men hun var stadig bare Alma,' skrev han på Instagram til et billede af sig selv og Alma Wahlberg, der ligger i en hospitalsseng og krammer hinanden.

'Hun lyser stadig et rum op. Hun får mig stadig til at smile. Hun er stadig stædig. Og hun elsker stadig sin lille Donnie. Tak for alle jeres ønsker om god bedring. Jeg sender min dybfølte kærlighed til alle jer, der ikke kan være sammen med jeres nærmeste,' skrev han med henvisning til coronapandemien og den medfølgende isolation.

Alma Wahlberg har arbejdet som bankassistent og sygeplejerske, inden hun fik arbejde i burgerkæden, som Mark og Donnie Wahlberg stiftede med deres bror Paul Wahlberg, som er kok. Her bestod hendes job i at byde gæster velkommen og anvise dem en plads.

Forud for 'Wahlburger' havde Paul Wahlberg en italiensk restaurant i Hingham, Massachusetts, som han navngav 'Alma Nove' – moderens navn og ni på italiensk – som en hyldest til kvinden, der formåede at opfostre ni børn trods trange kår.