Når 30-årige Mark Le Fêvre den 27. februar indleder sin første store oneman-turné ’Bøvl’, tager han blandt andet udgangspunkt i sit liv som hypokonder.

Den populære komiker har det nemlig med at overtænke og bekymre sig om alting, og det var efter et besøg hos en terapeut for et par år siden, at ideen opstod om at få noget sjovt ud af det.

»Jeg var på et tidspunkt psykisk nede i en dal og besluttede at tage til terapeut. Vi fik vendt alle mulige emner, og da jeg stoppede igen, tænkte jeg – måske som lidt af en fagskade – at det måtte kunne bruges som underholdning,« fortæller Mark Le Fêvre og tilføjer hurtigt:

»Jeg må lige understrege, at det ikke er et depressionsshow, mine besøg ved terapeuten er bare rammefortællingen for det hele,« smiler han og fortæller videre om sit forhold til lægeverdenen:

»Jeg har det godt nu, men har tidligere været igennem nogle åndssvage perioder, hvor jeg ikke kunne slippe tanken om, at jeg havde kræft. Jeg tror, jeg er blevet undersøgt for kræft fem-seks gange.«

Han ved ikke, hvor det kommer fra. Han har bare hele sit liv været bange for at blive syg.

»Sidst jeg havde et lille dyk var for halvandet år siden, hvor jeg havde en lille ting på næsen, som jeg ikke kunne slippe igen. Så begynder man at google og går på Netdoktor, og så er man sikker på, det er kræft. Netdoktor er jo et helvede,« griner han og hæver stemmen til sit velkendte komiske toneleje.

»Når jeg så går til lægen med det, og de siger, at der ikke er noget galt, så går der ikke længe, før jeg er hjemme igen og overtænker det videre.«

Mark Le Fêvre. Vis mere Mark Le Fêvre.

Han erkender, at han også har valgt en hård branche som levevej, hvor mange af kollegaerne er gået ned med blandt andet stress.

Han regner ikke selv med at knække nakken, da han tænker over at leve sundt, men kommer i tanke om en situation, hvor han chokerede sig selv.

»Det er mange år siden. Den kæreste jeg var sammen med dengang havde lavet noget rigtig rod, og det endte med et kæmpe breakup. Lige efter vore skænderi tog jeg videre til en konfirmation, hvor jeg skulle optræde. Det fuckede mig op, hvordan jeg kunne stå og være så glad, lige efter jeg havde stået midt i en krig.«

Mark Le Fêvre tilføjer, at det også er kommet bag på ham, hvordan problemer, der føles unikke, ofte viser sig at være ret udbredte.

»Det var en vild øjenåbner at komme ind til en terapeut med et problem, og så slår hun op på en side i en bog og spørger, om det ikke er mig. Det er jo ligesom at tage til en mekaniker med sin bil og få at vide, at det er oliefiltret, den er gal med. Så ens er vi,« griner han.

Han understreger, at han har det godt i dag, og at det kun hjælper at kunne joke med det nu og afmontere det alvorlige på scenen.

»Så det er på ingen måder et dystert show, jeg kommer ud med,« slår han fast og kan i stedet nu se frem til et forår med positiv spænding i maven over at skulle fylde spillesteder i hele landet.

»Jeg har været i gang med standup i cirka 10 år. Jeg er meget forfængelig med mit standup, så jeg tror, det først er nu, at jeg har følt mig helt klar til at tage afsted med et stort show. Der er allerede udsolgt flere steder, og prøveshowsene er gået godt, så jeg glæder mig virkelig til at komme i gang.«