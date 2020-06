Der skulle et terapiforløb til, før Mark Le Fêvre faldt til ro og erkendte, at han måske ikke behøvede at være så bange, som han havde været hele livet.

Sidste år havde den 31-årige komiker endda fået sin sygdomsangst nok på afstand til, at han kunne skrive et personligt oneman-show, 'Bøvl', hvor han gjorde grin med sin egen frygt for at udvikle kræft.

Tre måneder senere opdagede man tegn på kræft.

»Det var et håbløst eksempel på skæbnens ironi. Jeg havde lige lavet et show, hvor jeg snakkede om at være bekymret for at få kræft. Hele moralen i showet var, at ni ud af ti gange bliver de største bekymringer ikke til virkelighed,« siger Mark Le Fêvre til TV 2.

Den 'Stormester'-aktuelle komiker og tv-vært har været åben om sin kamp med ukonstruktive sygdoms-tanker og fortalte i et interview med B.T. i februar 2019 - kort før sin diagnose:

»Jeg har det godt nu, men har tidligere været igennem nogle åndssvage perioder, hvor jeg ikke kunne slippe tanken om, at jeg havde kræft. Jeg tror, jeg er blevet undersøgt for kræft fem-seks gange,« sagde han blandt andet.

Men det skulle altså vise sig, at syvende gang ville blive anderledes.

For i november samme år opdagede Mark Le Fêvre pludselig en bule i sit baghoved, som han aldrig tidligere havde bemærket. Bulen var et modermærke med tegn på kræft.

Mark Le Fêvre, som havde været åben om sin frygt, indviede også sine følgere, da den pludselig blev til virkelighed. I et Instagram-opslag kunne han fremvise en kæmpestor bandage på baghovedet, som skjulte den store luns hud, som lægerne på Rigshospitalet havde fjernet.

Efter operationen var der ikke længere tegn på kræft. Og det er faktisk heller ikke sikkert, at der nogensinde havde været det, da lægerne opererede komikerens baghoved for ikke at løbe risikoen.

Men det er egentlig heller ikke så vigtigt for Mark Le Fêvre, om hans angst for en gangs skyld var berettiget. For oplevelsen har lært ham, at det ikke altid bare er dumt og fjollet at bekymre sig for meget for sit helbred.

Sit flere centimeter lange ar ser han nu som en konstant påmindelse om at gøre det, man brænder for, inden det er for sent - i 'Stormester'-medværtens tilfælde skal det minde ham om at prioritere at lave endnu et stort oneman-show.

Efter forskrækkelsen har Mark Le Fêvre 'forkælet sig selv' ved blandt andet at købe hus og have med sin kæreste Sidsel Fisker Buhl Jørgensen.