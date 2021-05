Der er en talemåde, der lyder: 'Ude af øje, ude af sind'.

Men den gør sig højst sandsynligt ikke gældende for Mario Lopez' ti år gamle datter, Gia.

Hun vandrede nemlig for nylig helt uvidende ind i sine forældres soveværelse, mens de havde sex.

Det fortæller Mario Lopez i det seneste afsnit af talkshowet 'Overserved', da han bliver spurgt ind til, hvad der er værste, han har oplevet. Det skriver Page Six.



»Det var så traumatisk. Vores datter overraskede os den anden dag,« siger den 47-årige skuespiller og fortsætter:

Arkivfoto af Mario Lopez og hans hustru med deres to ældste børn. Foto: Robyn Beck Vis mere Arkivfoto af Mario Lopez og hans hustru med deres to ældste børn. Foto: Robyn Beck

»Jeg var lynhurtig med sengetøjet i forsøget på at sikre, at hun ikke så for meget.«

Mario Lopez fortæller, at han og konens lagengymnastik ikke foregik i deres sædvanlige soveværelse, men i deres gæsteværelse.

Han fortæller endvidere, at datteren flygtede ved synet, og at hun derefter ikke var til at finde.

»Jeg kunne ikke finde hende i en time, fordi hun havde gemt sig, men da jeg fandt hende, spurgte jeg hende, om vi skulle snakke om det,« siger Mario Lopez.

Også Mario Lopez' hustru, skuespillerinden Courtney Mazza, sætter i interviewet ord på den uheldige episode.

Hun fortæller, at de troede, at datteren stadig var i skole, og at de aldrig havde forestillet sig, at hun ville komme ind i gæsteværelset.

Mario Lopez og Courtney Mazza mødte hinanden i 2008 under Broadway-stykket 'A Chorus Line'.

De blev gift i 2012 og har – udover 12-årige Gia – også to sønner på syv og et år.