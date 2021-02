Adskillige betjente rykkede onsdag omkring klokken 18 lokal tid ud til en adresse i Hollywood Hills. De ville gerne i kontakt med hjemmets beboer.

Men han svarede ikke. Heller ikke da en helikopter blev sendt i luften for at lyse området omkring adressen op. Eller da betjentene begyndte at banke på hos naboerne.

Beboeren hedder Marilyn Manson, og det var ifølge TMZ en af hans venner, der havde fået politiet til at rykke ud.

De seneste dage har sangeren været skydeskive for adskillige beskyldninger om overgreb, og da vennen ikke kunne få fat på ham, blev han bekymret.

Fra Marilyn Mansons Hollywood Hills-mansion. Foto: GGRE, CLTN

Den bekymring udtrykte han altså overfor politiet, der straks drog mod hans hjem. Men betjentene gik forgæves. Døren til hjemmet blev ikke åbnet, og man forlod stedet.

Da politiet to timer senere vendte tilbage, var heldet ikke blevet større. Denne gang lykkedes det dog ifølge TMZ at komme igennem til en repræsentant for den 52-årige rocksanger.

Herfra lød meldingen, at Marilyn Manson havde det fint. Han ønskede bare ikke at tale.

Og dermed forlod politiet grunden. Igen.

Adskillige betjente var på stedet. Foto: GGRE, CLTN

Det kan dog ikke udelukkes, at politiet igen på et senere tidspunkt vil banke på sangerens dør.

I kølvandet på, at fem kvinder er stået frem med beretninger om, at han skulle have forgrebet sig på dem, har statssenator i Californien, Susan Rubio, bedt FBI om at efterforske sagerne.

En af sagerne omhandler 'Westworld'-skuespillerinden Evan Rachel Wood, som var den første af en række kvinder til at anklage Marilyn Manson for overgreb.

Ifølge hendes beretning skulle han, siden hun var teenager, have forulempet hende groft igennem en årrække.

'Jeg blev hjernevasket og manipuleret til undertrykkelse. Jeg er færdig med at leve i frygt for repressalier, bagvaskelse og afpresning,' skrev Evan Rachel Wood i det Instagram-opslag, der startede en lavine af anklager mod Marilyn Manson.

Evan Rachel Wood. Foto: MARIO ANZUONI

Siden er mindst fire andre kvinder stået frem med deres beretninger om sangeren.

Selv afviser han at have gjort sig skyldig i overgreb eller anden grænseoverskridende adfærd.

'Mit liv og min kunst har længe været en magnet for det kontroversielle, men disse påstande imod mig er nogle forfærdelige forvridninger af virkeligheden.'

'Mine intime forhold har altid været med samtykke fra ligesindede partnere, uanset hvordan – og hvorfor – andre nu vælger at genfortælle fortiden forkert. Det er sandheden,' lyder det altså fra Marilyn Manson.