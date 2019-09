Det blev kun til tre fredage i selskab med 'Danmarks modigste dansere' for skuespillerinden Marie Bach Hansen og dansepartneren Martin Reichhardt, da de fredag aften røg ud af 'Vild med dans'.

En aften med jive, quickstep og samba bød på lidt af en overraskelse, da én af bookmakernes favoritter blev stemt ud af dette års dansekonkurrence.

Parret måtte som det blot andet par i denne sæson sige farvel.

Og de var selvsagt ærgerlige, da B.T. fangede dem på dansegulvet efter showet.

Marie Bach Hansen og Martin Reichhardt er ude af dette års 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest / Scanpix

»Det er så nederen.... totalt skuffende,« lød den første kommentar.

De var overraskede over aftenens resultat.

»Jeg syntes, det gik helt vildt godt med vores dans i aften, og jeg kunne mærke, at jeg kunne give slip på en måde, som jeg ikke har kunnet med de andre danse,« sagde Marie Bach Hansen til B.T.

Den 34-årige skuespillerinde fortalte ligeledes, at hun på ingen måde havde lyst til at slippe dansen endnu.

Marie Bach Hansen og Martin Reichhardt på dansegulvet for sidste gang sammen i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest /Scanpix

»Det kunne da sagtens være, at jeg fortsætter med at danse lidt, og det kunne da godt være, Martin og jeg skulle fortsætte lidt sammen i det her danseunivers.«

Ellers har parret deres helt egen plan B klar.

»Måske vi bare skulle fortsætte med at komme her de næste par fredage og lade som om, vi ikke er røget ud,« sagde parret til sidst i interviewet.

I videoen øverst kan du høre, hvordan det har været for Marie Bach Hansen og Martin Reichhardt at være med i ‘Vild med dans’.

