Skuespiller Marie Bach Hansen er med i årets 'Vild med dans', men hvor vild er hun egentlig med at danse?

Hun er kendt for sin rolle som 'Sunshine' i DR-serien 'Arvingerne' , filmen 'Hvidsten gruppen' og en masse teaterroller. Nu skal hun til at være kendt fra 'Vild med dans'.

Da TV2 onsdag holdt pressemøde for den nye sæson, stillede B.T. den 34-årige skuespiller en række spørgsmål, der måske kan afsløre, hvor vild hun egentlig er med dans.

Er du vild med dans?

»Ja.«



Hvad vil du så helst. Danse eller lære replikker udenad?

«Danse. Helt klart.«



Hvad vil du så helst: Danse eller sidde to timer i sminken og få lagt en tung troldemaske?

»Øhm.. Jeg har et ønske om at blive bodypaintet...Jeg elsker at sidde i sminken. Så først vil jeg få lagt en tung troldemaske og så vil jeg danse.«



Vil du helst danse eller lave en fortsættelse af filmen '2 ryk og en aflevering'? (Marie Bach spillede i 2003 med i ungdomsfilmen overfor Cyron Melville og Esben Smed, red.)

»Øh, jeg vil godt lave den, hvis den handler om, at min karakter i filmen er blevet danser.«

Vil du så helst vinde 'Vild med dans' eller få en stor rolle i en Netflix-serie?

»Det kan jeg ikke svare på... Så vil jeg helst blive nummer to i 'Vild med dans', og så få en stor rolle i en Netflix-serie. Jeg vil bare gerne i finalen.«

Marie Bach Hansen danser med Martin Reicchardt, der er debutant som professionel danser.