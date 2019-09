Skuespillerinden Marie Bach Hansen er vant til at være på en scene, men knap så vant til at danse foran et publikum.

Derfor var hun også lettere bekymret, inden hun fredag aften skulle danse sin paso doblo i anden runde af Vild med dans.

Kort efter sin dans fortalte hun, at hun var bange for at falde i sin kjole.

Da B.T møder hende efter afgørelsen, hvor hun havde danset sig videre til næste runde, uddyber hun frygten:

skuespiller Marie Bach Hansen og Martin Reichardt gav den gas i anden runde af Vild med dans.

»Jeg har det sådan en ting med, at jeg lader mine nerver gå ud over en ting. Og det var så den ting i aften,« siger hun.

Hun fortæller, at hun elskede at danse Paso Doble, hvor hun blev rost for at leve sig ind i dansen.

»Men jeg var overrasket over, hvor nervepirrende det var at stå der til sidst i den der 'banan' med stemmerne. Men sådan bliver det jo fra nu af«, smiler skuespillerinden.

Både Marie Bach Hansen og hendes dansepartner Martin Parnov Reichardt er dog begge glade for, de er gået videre.

»Jeg elskede at danse. Det var så fantastisk. Jeg er lykkedelig for at være videre. Tak. Tak. Tak«, lød det fra en glad Marie Bach Hansen.

Hun havde svært ved at skjule sin glæde.

Martin Parnov Reichardt var også glad:

»Vi er så klar til næste uge«.