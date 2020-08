Mariah Careys storesøster Alison Carey har i årevis kæmpet med store problemer - blandt andet stofmisbrug.

Nu fortæller hun, at hendes problemer skyldes, at hendes mor lod fremmede misbruge hende, da hun var ti år gammel, skriver news.com.au.

58-årige Alison Carey beskylder sin 83-årige mor for at have opmuntret fremmede til at indgå i seksuelle forhold med hende, da hun var barn.

Hun siger også, at moren tvang hende til at se på, at voksne misbrugte børn seksuelt i natlige sataniske og rituelle seancer.

Mariah Careys søster Alison Carey, der tidligere er blevet anholdt for prostitution Foto: SAUGERTIES POLICE Vis mere Mariah Careys søster Alison Carey, der tidligere er blevet anholdt for prostitution Foto: SAUGERTIES POLICE

Beskyldningerne kommer i forbindelse med, at New York midlertidigt har åbnet op for, at forældelsesfristen bortfalder i sager omhandlende seksuelt misbrug.

I den forbindelse har Alison Carey lagt sag an mod sin mor.

Hun mener, at hun har udviklet PTSD, depressioner og et stofmisbrug som følge af misbruget, og at det har ødelagt hendes liv.

Af retsdokumenterne fremgår det, at Alison Carey ønsker at få økonomisk kompensation for de traumer, hun angiveligt har lidt.

Alison og Mariah Careys mor, en tidligere operasanger, er ikke vendt tilbage på news.com.aus forespørgsler om interview i sagen.

Hun har heller ingen advokat, og det vides derfor ikke, hvordan hun forholder sig til anklagerne.

Mariah Carey har ikke kontakt med sin søster, men hun har tidligere givet problemer i sin barndom en del af skylden for, at hun som voksen har fået diagnosen bipolar.