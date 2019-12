For lidt i løn og for få pauser.

Det er, hvad Mariah Careys tidligere barnepige angiveligt har måttet udstå i det års tid, hun passede på superstjernens otte-årige tvillinger, Moroccan og Monroe.

Ifølge barnepigen var livet som ansat hos Mariah Carey-familien så elendigt, at hun nu har trukket den 49-årige sangerinde i retten.

Det skriver TMZ, som har fået indsigt i retsdokumenter omhandlende sagen.

Barnepigen ved navn Maria Burgues abejdede efter sigende som barnepige for Maria Careys tvillinger i perioden mellem 2017 og 2018.

Tvillingerne er produktet af sangerindens tidligere forhold med eksmanden Nick Cannon, og barnepigens job var blandt andet at passe på dem, når de var med Mariah Carey rundt i verden.

Men Maria Burgues mener altså ikke, at hun fik nok betaling for jobbet, lyder det i retsdokumenterne.

Hun mener tværtimod, at Mariah Carey skylder hende en kontant udbetaling, fordi sangerinden angiveligt ikke lod hende holde sine berettigede 10 minutters pause hver fjerde arbejdstime, mens hun heller ikke fik 30 minutters frokostpause, når hun arbejdede mere end fem timer.

Barnepigen påstår endvidere, at hun blev fyret, kort efter hun havde klaget over en af Mariah Careys bodyguards.

Klagen kom i kølvandet på, at bodyguarden angiveligt var tæt på at forårsage en bilulykke, fordi han kiggede på sin telefon, mens han kørte i en bil med barnepigen som passager.

Hun påstår også, at den pågældende bodyguard 'behandlede hende som affald' flere gange i offentligheden.

Der står ingen uddybende detaljer i retsdokumenterne om, hvordan barnepigens arbejdsuge så ud, eller hvor mange timer hun arbejdede for sangerinden om dagen.

Men ifølge TMZ får barnepigen det til at lyde som om, at hun arbejdede 24/7 og ofte lavede ting for Mariah Carey, som ikke var relateret til stillingen som barnepige.

TMZ har været i kontakt med en repræsentant for Mariah Carey, som siger, at der er tale om en 'retslig, faktuel og grundløs påstand, som de vil forsvare sig hårdnakket imod.'

Maria Burgues tjente i øvrigt omkring 25 dollars i timen som barnepige for Mariah Careys børn. Det svarer til omkring 170 danske kroner.

Barnepigen kræver både betaling for løn, som, hun påstår, Mariah Carey ikke har udbetalt, mens hun også kræver et uvist beløb i erstatning.