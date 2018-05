'De unge mødre'-deltageren led sidste år den store sorg, at hun gennemgik en abort, og det har desværre kostet hendes gode forhold til ekskæresten.

I morgen er det et år siden, at Maria Sebens åbnede op over for offentligheden og fortalte om den store sorg, hun sammen med ekskæresten oplevede, da de på grund af den sjældne kromosomfejl Cornelia de Lange var nødt til at få foretaget en abort og sige farvel til sønnen, der fik navnet Jace. Her talte hun ud i et interview med Realityportalen, og i de efterfølgende uger var ‘De unge mødre’-seerne med helt tæt på den store sorg.

Siden stoppede den unge mor i programmet, men omkring nytår fortalte Maria Sebens, at hun igen var ved at komme ovenpå og var begyndt at smile igen, og at hun på ingen måde fortrød beslutningen. Desværre har aborten haft den konsekvens, at det gode forhold til ekskæresten er gået i stykker. Det fortæller den unge mor, der dog ikke ønsker at gå i detaljer.

– Lad os bare sige, at de højere magter har haft en mening med alt, hvad der sker omkring os, og at jeg nu ser deres mening med, hvad der sker, siger 24-årige Maria Sebens til Realityportalen.

Hun slår dog fast, at det ikke kommer til at gå ud over parrets fælles søn, Jean.

– Efter det med Jace og andre ting, så har vi ingen kontakt. Der skete mange ting mellem os, som har ændret alt, hvad der var. Vi har et anspændt forhold til hinanden, men det skal ikke gå udover Jean – og det gør det heller ikke. Jean ser sin far, som han plejer, og dette skal der ikke ændres på, slår hun fast.

Klar til flytning

Maria Sebens og sønnen Jean har dog fået hverdagen til at køre igen, og den fireårige dreng har det godt.

– Det går egentlig rigtig godt hos os. Vi passer vores hverdag, som vi nu skal, og Jean stortrives i sin børnehave. Han elsker at komme i børnehave, men han elsker også at komme med hjem igen, siger Maria med et grin.

Hun fortæller, at hende og Jean til juli skal flytte – forhåbentligt for sidste gang.

– Vi har fået tilbudt et fireværelses rækkehus på to plan med egen have til i et roligt kvarter, hvor der er jævnaldrende børn samt en skøn legeplads, siger Maria Sebens, der glæder sig til flytningen.

Elsker at være single

Mens der altså er nyt på boligfronten, så er det langt fra det sammen i kærlighedslivet. Her er den unge mor stadig single, men det har hun heller ingen problemer med.

– Kærlighedslivet er der intet nyt i. Jeg elsker den frihed, jeg har ved at være single, og at jeg kan bestemme over, hvad jeg skal, hvornår jeg skal, og hvordan det skal gøres. Jeg tror ikke rigtig, jeg duer til det der kærlighedshalløj, siger Maria, der dog ikke er afvisende over for at få en kæreste, hvis muligheden byder sig.

– Man siger jo (at det dukker op, red.), når man mindst venter det, slår hun fast med et smil.

