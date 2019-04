De var et meget afholdt makkerpar, men på grund af Bea Sarockaites far pludselig gik bort, måtte de udgå af dette års X Factor-konkurrence.

Nu er det dog offentliggjort, at det bliver muligt at se det rappende makkerpar i koncert.

'Denne lørdag får vi besøg af Maria & Bea - kendt fra X-Factor. De optræder live på 1. Salen,' skriver Crazy Daisy i Aars på Facebook.

Det er dog ikke det eneste sted, man kan opleve parret. For selvom de var nødt til at trække sig fra X Factor, så har de også meldt, at de optræder ved finalen fredag aften.

Maria og Bea fik hele vejen igennem konkurrencen meget opmmærksomhed, og de overraskede dommerne, da de eksempelvis optrådte med nummeret Anaconda af Nicki Minaj.

Udover at man kan se de to teenagere optræde ved finalen, og man kan se dem i Aars, så bliver det endnu engang muligt at finde dem på et af Crazy Daisys diskoteker.

Det sker i den nordjyske by Fjerritslev.

Maria Meldgaard og Bea Sarockaite, som deres fulde navne lyder, kommer selv fra Sønderjylland, hvor de er vokset op i en ghetto, har de tidligere fortalt.