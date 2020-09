Sangerinde Maria Montell og filminstruktør Tomas Villum Jensens 16-årige søn Villum var så uheldig at blive smittet med corona. En situation, som også byder på en del skyldfølelse, fortæller sangerinden.

»Han blev ved med at sige 'bare jeg ikke var taget afsted', og 'bare jeg ikke havde gjort sådan',« lyder det fra sangerinden.

Hun understreger, at det er synd, at folk og også hendes egen søn skal have dårlig samvittighed over en sygdom, de er blevet ramt af. Noget, han jo på ingen måder ønskede eller har fortjent.

Hendes søn var sammen med nogle andre drenge fra den efterskole, han går på, taget til en konfirmation. Her viste konfirmanden sig selv at være smittet, og så blev Villum også ramt. De andre drenge gik fri. Inden da var alle eleverne fra skolen dog blevet sendt hjem.

Da teenageren modtog beskeden, tænkte han meget hurtigt på sine nære, som er ekstra udsatte.

»Det første han gjorde, var at ringe grædende til mine forældre. Han ringede til sin mormor og morfar, for han ved jo, at min far er 80 og har problemer med vejrtrækningen,« siger Maria Montell.

»Så måtte jeg jo i gang med at regne tilbage og finde ud af, hvem han havde været i forbindelse med. Det viste sig, at det kun var mig, der havde kysset ham farvel en dag.«

Sådan lyder det fra Maria Montell, som er blevet testet negativ to gange, og som skal have sin sidste test onsdag.