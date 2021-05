Efter godt et år med coronanedlukning og barsel kan Maria Lucia Heiberg Rosenberg endelig komme tilbage på scenen og spille hovedrollen i 'Waitress' på Det Ny Teater.

»Det er så dejligt at få lov at spille for publikum igen. At spille for bamser er ikke så motiverende,« smiler hun til B.T. og skuer ud over salen, hvor farverige bamser sidder spredt rundt på sæderne.

Men den 37-årige skuespillerinde har også brugt den ufrivillige pause på at gruble over sin fremtid. Og efter altid at have ofret alt for karrieren og undervejs nær misset sit livs rolle som mor, er hun kommet frem til, at hun er klar til at drosle ned.

»Jeg har altid haft en vanvittig stor drivkraft og evne til at tilsidesætte alt for mit job. Det har for mig været nødvendigt for at opnå de ting, jeg har, og det er kommet før venner, familie, kærester, alt. Men det sekund man sidder med sit barn i armene ... Det er en kliché, og man forstår det ikke, før man selv oplever det, men jeg vil gøre alt for ham, og han kommer først. Punktum,« siger hun om sin knap etårige søn, Per Fredy.

Maria Lucia fik sit store gennembrud, da hun som 19-årig vandt TV 2-talentprogrammet 'Popstars Showtime' i 2003. Kort efter fik hun efter en audition rollen som Belle i Det Ny Teaters opsætning af 'Skønheden og Udyret', og siden har hun arbejdet sig op til at blive en af vor tids største musicalstjerner.

Men det hårde arbejde kom med en pris. Maria Lucia havde altid troet, at hun skulle være ung mor. Men da hun rundede de 25, og hun troede, det var ved at være tid, ramlede det hele om ørerne på hende. Hun og hendes daværende kæreste gik fra hinanden efter lang tids forhold, og hendes elskede far døde af en blodprop.

»Det fundament, man gerne vil bygge en familie på, forsvandt. Jeg havde stadig min karriere, men i min branche bliver du hele tiden målt og vejet, og det kan forsvinde sådan dér,« siger hun og knipser.

»Så det var ikke et fundament, jeg turde stole på. Det var så skrøbeligt, for hvad hvis folk ikke syntes om mig? Så ville det forsvinde. Så jeg tog smilet på, lod som om at alt var godt og arbejdede igennem. Og derefter tog det mig lang tid at finde en sød kæreste, jeg ville bygge det op med.«

Men en dag i 2013 dukkede han op. Maria Lucia sad i juryen til Melodi Grand Prix det år, hvor den svenske musiker Albin Fredy Ljungqvist stillede op. Han vandt ikke sangkonkurrencen, men de faldt i snak og holdt kontakten, og året efter vandt han i stedet jurymedlemmets hjerte. I sommer blev de forældre. Men ikke uden bump på vejen.

»Jeg fandt ud af, at min krop ikke fungerede helt optimalt i forhold til at reproducere sig selv. Jeg har altid sagt ja til rigtig mange ting og levet i overhalingsbanen, mens jeg også ville være en god ven og gå til fester, så min krop har været ekstremt stresset, og jeg fik at vide, at jeg måtte tage nogle valg og afvikle nogle ting, hvis det skulle lykkes.«

Hun spillede musicalen 'Ghost' i Sverige og boede i den forbindelse syv måneder i kærestens hjemland. Takkede nej til produktioner i Danmark og skruede så meget ned, som hun kunne.

»Det var ekstremt ensomt til tider, men det var det helt rigtige for mig,« siger Maria Lucia, der siden vendte hjem til Danmark – og blev gravid. Undervejs lagde hun stemme til Elsa i 'Frost 2', deltog i den forbindelse i Oscar-showet i Los Angeles og vendte siden tilbage til den danske musicalscene med 'Den skaldede frisør', inden coronaepidemien lukkede ned for kulturlivet.

Maria Lucia Heiberg Rosenberg med sin forlovede, Albin Fredy Ljungqvist, til dronning Margrethes aftenselskab for kunst og kultur på Christiansborg Slot i 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Maria Lucia Heiberg Rosenberg med sin forlovede, Albin Fredy Ljungqvist, til dronning Margrethes aftenselskab for kunst og kultur på Christiansborg Slot i 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Teaterrollen i 'Waitress' er derfor hendes første, efter hun blev mor. Og hun er allerede blevet bevidst om, at hun ikke kan knokle igennem som før. Som musicalperformer er man nemlig på arbejde, når andre har fri – og så må Per Fredy med mor på arbejde eller undvære hende i perioder.

»Og det tager han heller ikke skade af, men jeg tror, jeg er klar til, at det ikke skal være sådan hele tiden. Så i stedet for at lave tre store produktioner på et år, så laver jeg måske kun én,« siger Maria Lucia, der i stedet er begyndt at lave samarbejder med firmaer, hun kan reklamere for på sin Instagram-profil.

»Jeg ser ikke mig selv som influencer, men jeg ser mig selv have et talerør, og jeg kan godt lide at være talsperson for produkter, jeg godt selv kan lide, så jeg vil ikke sige ja til hvad som helst for penge, men jeg kunne godt bevæge mig mere ind i det univers.«

Herudover går hun og drømmer om at udgive et julealbum og udforske sin kreativitet på nye områder.

Og så er der nok også en naturlig udløbsdato på 'ungpigerollerne' eller 'den kvindelige førsteelsker', som i mange år har været hendes speciale på teatret.

»Jeg bliver jo ikke yngre, og når man så også er blevet mor, så får man et andet fundament, et andet udgangspunkt, og dermed ikke sagt, at jeg ikke kan spille mig fra det og spille en ungpigerolle, men man får jo flere rynker og ser anderledes ud, og så er talentmassen bare så stor, så hvorfor skulle man hyre hende, der snart er 40, hvis man kan finde en på 25, der også er dygtig,« siger hun.

'Waitress' bliver dog ikke hendes svanesang.

»Men jeg er for første gang klar til at tilsidesætte mig selv til fordel for et andet menneske, og det kan godt være svært i denne branche, så jeg tror, jeg er klar til et gearskift. Og jeg glæder mig til den nye rolle.«