Maria Lucia Heiberg Rosenberg er blevet syet med flere sting i ansigtet efter et uheldigt fald i hjemmet.

Det betyder, at hendes kommende ferie til afrikanske Zanzibar med kæresten Albin Fredy bliver noget anderledes, end hun havde regnet med.

Det skriver skuespilleren på Instagram, hvor hun deler et gammel bikinibillede af sig selv.

Ansigtet er nemlig ikke noget, hun ønsker at vise frem lige nu, lyder det.

Vis dette opslag på Instagram The countdown has begun Og selvom jeg pt ligner en der har været i en voldsom bokse kamp (det’ derfor i får et gammelt ferie billede), har en hævet næse, skal holde mit ansigt i skyggen (at all times pga mit evt kommende ar) og bruge faktor 50, undgå at bade i pool, har en voldsomt forstuvet pegefinger og skal ha fjernet 6 sting i øjenbrynet hos en læge på Zanzibar, så glæder jeg mig helt vildt til at mærke den fugtige varme og falde til ro i smukke omgivelser på ferien liiiige om lidt! Og Hvis i ikke aner hvad filan jeg fabler om, så er det helt fint kan bare sige, at ja, de fleste uheld sker i hjemmet, mit blot ved at at snuble og være uheldig i faldet! frb skadestue behandlede mig effektivt og godt krydser fingre for at arret blir så lille som muligt #vacationmode __________________________________________________ #beach #body #happykid #marialucia __________________________________________________ Et opslag delt af Maria Lucia H.R. (@lullulamb) den 5. Okt, 2019 kl. 10.44 PDT

'Har en hævet næse, skal holde mit ansigt i skyggen (at all times pga mit evt kommende ar) og bruge faktor 50, undgå at bade i pool, har en voldsomt forstuvet pegefinger og skal ha fjernet 6 sting i øjenbrynet hos en læge på Zanzibar,' skriver Maria Lucia på Instagram.

Hun kommer i sit opslag ikke ind på, hvordan hun præcist er snublet, siden hun er komet så galt af sted - blot at hun var været uheldig.

'Kan bare sige, at ja, de fleste uheld sker i hjemmet, mit blot ved at at snuble og være uheldig i faldet! Frederiksberg skadestue behandlede mig effektivt og godt. Krydser fingre for at arret blir så lille som muligt', skriver hun videre.

B.T. har spurgt Maria Lucia Heiberg Rosenberg, hvad der præcist er sket, men hun er ikke vendt tilbage.