Det var lidt som i eventyrene. Et af dem om pigen, der skulle gå så grueligt meget igennem, før hun blev hele Danmarks kæledægge og tilmed kæreste med den rige prins på den hvide hest. Men kort efter klokken 11 mandag var eventyret endegyldigt slut.

»Hun har lokket og ansporet de unge mænd til både at begå indbrud, forsøg på røveri samt vold,« lød det i retsformandens begrundelse, da han afsagde dommen.

To års fængsel venter nu den tidligere tv-stjerne Maria Hirse. Eller Mariia Madeleine Sea Svensson, som hun efter et par besøg hos numerolog kalder sig.

Da dommen faldt, fortrak hun ikke en mine. Og var dermed milevidt fra den smilende bogstavvender fra 'Lykkehjulet', som hr. og fru Danmark tog til sig for flere årtier siden.

'Lykkehjulet' var i en årrække et af danskernes yndlingsprogrammer, og Maria Hirse og Bengt Burg stjerner.

Men om det stod i navnekortene, at det var sådan, livet skulle tegne sig for den nu 49-årige kendis, er tvivlsomt.

Maria Hirse og hendes to søskende voksede op i Nordsjælland hos en enlig mor. Hun var – som hun selv har beskrevet det – et ensomt og ulykkeligt barn, der helt fra lille følte, at hun ikke passede ind.

Hun flygtede ind i en fantasiverden, drømte om at ride væk fra det hele og fik som otteårig på en nærliggende gård lov til at ride på en af hestene. Omend det havde en pris.

I halvandet år blev hun seksuelt misbrugt af manden med hesten. Hun turde ikke fortælle det til nogen. Af frygt for at ødelægge noget for sin mor, som var fundet sammen med en mand.

Den tunge hemmelighed var pakket ind i Lacoste- og Kappa-tøj, da Maria Hirse med familien som teenager flyttede til en lille flække på Fyn. Men det, der skulle have været en ny start, blev endnu en kamp.

For i skolen blev hun mobbet og forsøgte i en alder af blot 13 år at begå selvmord. Igen måtte hun flygte. Denne gang ind i voksenverdenen. Med cigaretter og alkohol.

»Jeg var vel den yngste på diskoteket,« har hun fortalt om sin tidlige debut i bylivet.

Miss Danmark anno 1993, Maria Hirse.

Vendepunktet kom tre år senere, hvor Maria Hirse blev kåret som Miss Danmark. Så fulgte titler som Miss Universe, en andenplads i Miss World-konkurrencen og en tid som eftertragtet model i Asien.

Men også det havde en pris. Maria Hirse udviklede spiseforstyrrelsen anoreksi.

»På grund af et manglende selvværd. Og det har præget mig fra en meget tidlig alder,« har hun fortalt i et tidligere interview med B.T., hvor hun også beskrev bagsiden af den smilende facade.

»Jeg har en sort side inden i mig – den mere selvdestruktive. Den er der stadig – i dag har jeg bare kontrol over den.«

Da hun i en alder af 24 blev præsenteret som Bengt Burgs partner i underholdningsprogrammet 'Lykkehjulet', havde hun det mørke under kontrol. Og alt tegnede sig da også lyst, da lykkehjulet landede på det store K – kærligheden – og hun fandt sammen med mangemillionær og jetsetter Peter Asschenfeldt.

Maria Hirse med rigmanden Peter Asschenfeldt, som hun har datteren Victoria med.

Med ét rykkede Maria Hirse adskillige trin op på den sociale rangstige, og parret prydede forside efter forside. Ikke mindst da datteren Victoria i 1998 kom til verden.

Det var under ægteskabet med Peter Asschenfeldt, at hun påbegyndte en uddannelse som psykoterapeut. Og måske var det den, der gjorde, at lykken ikke holdt. I hvert fald fik Maria Hirse nok af at være trofæ-hustru for den 15 år ældre rigmand.

Hun flyttede hjem til Fyn. Startede op som familieterapeut, skrev bøger, var brevkasseredaktør, holdt foredrag. Delte ud om alt det svære. Og fandt kærligheden igen. Denne gang hos TV 2's underholdningsredaktør, Jakob Mejlhede, som hun siden fik sønnen Gabriel med.

Maria Hirse og Jacob Mejlhede, som hun har sønnen Gabriel med.

Igen blev lykken kort. Kærligheden brast midt i et voldsomt sygdomsforløb, som var en følge af anoreksien. Det var hjertet, den var gal med.

Men måske mistede Maria Hirse dér kontrollen. Måske tog den sorte side over igen.

I hvert fald har der de seneste år tegnet sig et noget anderledes billede af den engang så smilende bogstavvender fra 'Lykkehjulet'.

I 2017 blev hun tiltalt for hæleri, kort efter blev hun atter anholdt for sammen med en veninde at være brudt ind i en hestestald. Det førte i 2019 til en betinget dom på tre måneders fængsel.

Og nu har hun endnu en dom på papiret. To års fængsel for 'hærværk, forsøg på røveri og for at have opfordret til vold'. På en ekskæreste.

Eventyret er for længst slut for Maria Hirse.