Den unge rapduo Maria & Bea satte deres helt særlige præg på underholdningsprogrammet X Factor.

Desværre valgte parret at udgå, da Beas far gik bort torsdag. Men nu giver de lyd fra sig via deres officielle Instagram-profil.

Her har de skrevet en længere opdatering, hvor de kommer ind på deres deltagelse og fremtiden.

'Kære alle. Vi startede fra blokken med at rappe og freestyle for sjov, så blev det lidt mere seriøst med musik og producering. Vi tog en beslutning om, at vi ville deltage i X-Factor og vi tilmeldte os bare, for vi vidste vi havde noget ekstra ingen i Danmark har,' skriver de unge kvinder fra Sønderjylland og fortsætter:

Maria, Bea og Oh Land . Foto: Martin Sylvest Vis mere Maria, Bea og Oh Land . Foto: Martin Sylvest

'Vores audition sparkede det hele i gang, men de fleste folk omtalte os som talentløse og så os kun som underholdning. Tak til dommerne, Lars, Blachmann og dejlige Oh Land som gav os 3 ja-er i XFACTOR og som gav os håb og vilje til at vise hvad vi ellers kunne.'

De nævner deres optræden til five chair challenge, hvor de imponerede med deres version af Nicki Minaj-hittet Anaconda.

Fredag var deltagere og dommere selvklart dybt chokerede over den rystende nyhed, at Bea havde mistet sin far på grund af en hjerneblødning. Det kommer pigerne også ind på.

'Vi var desværre nødt til at forlade x-Factor under triste omstændigheder, som vi er rigtige kede af. Man ved aldrig hvad livet bringer, men desværre er det sådan nogle gange - det kan vi ikke ændre på,' skriver rapduoen.

De har oplevet stor opbakning på de sociale medier, og det takker de også for i deres opslag, der blev lagt op onsdag aften.

Også folkene omkring programmet får en omgang kærlighed fra Maria & Bea.

'Tak til vores årnlige og 110% fuldt støttende venner, specielt Eline og Asger, som har været der til enhver show og støttet os. Tak til Oh Land (Nanna), spillemand Adi, stylist As og Simone. Tak til de søde deltageransvarlige Emilie og Lasse og hele X-factor produktionen og deltagerne - I har alle gjort vores X-Factor forløb til en uforglemmelig og fantastisk oplevelse.

De slutter af med en lille teaser.



'Det slet ik’ det sidste I har set af os, vær klar til mere GREATNESS og BUSINESS fra Maria & Bea'.