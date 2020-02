Nyheden om, at prins Harry og hertuginde Meghan følte sig nødsaget til at trække sig fra mange af deres forpligtigelser i det engelske kongehus, er rejst verden rundt.

Da skuespillerinden Margot Robbies skulle modtage en pris ved BAFTA-uddelingen på vegne af Brad Pitt, måtte hun læse en joke, som Pitt havde lavet på bekostning af det meget omtalte par.

Robbie fortalte nemlig, at Brad Pitt vil kalde den britiske pris for 'Harry', da han havde tænkt sig at tage den med hjem til USA.

I joken lå der en slet skjult reference til, at engelske prins Harry og hertuginde Meghan som en del af deres brud med deres kongelige forpligtigelser afslørede, at de vil bruge meget af deres tid i Nordamerika.

Her ses hertugen og hertuginden af Cambridge, da de ankommer til BAFTA-uddelingen. Hertuginde Kate var i en kjole, hun også har brugt tidligere. Foto: NEIL HALL

Da Margot Robbie var oppe på scenen modtog hun prisen for 'Bedste birolle' for Brad Pitts præstation i filmen 'Once upon a time in Hollywod.'

Her holdt hun takketalen foran én, der har en meget tæt relation til prins Harry. I salen sad nemlig både prins William og hans kone, hertuginden af Cambridge, Kate, som begge reagerede prompte på talen.

De to grinede nemlig sammen med resten af salen over den 56-årige Hollywoodstjernes joke.

Prins William og hetuginde Kate var æresgæster ved den store engelske filmfest, og især hertuginden har vakt stor opmærksomhed på den røde løber.

Margot Robbie havde et bart kkig til ryggen i sin sorte kjole, som hun bar ved BAFTA-uddelingen. Foto: NEIL HALL

Hun trådte nemlig i en hvid og guldfarvet kjole, som hun tidligere har båret. Den er designet af Alexander McQueen, og hertuginden bar den allerede tilbage i 2012.

Brad Pitt var ikke den eneste, som fyrede morsomheder af på aftenen.

Da prins William trådte på scenen, efterlyste han nemlig mere diversitet blandt modtagere af BAFTA-prisen. Han påpegede nemlig, at stort set alle havde spillet et medlem af det engelske kongehus.

I løbet af aftenen kunne det kongelige par også mænge sig med de største stjerner. Blandt andet fik prins William et ordentligt grin med skuespillerinde René Zellweger, som er aktuel med filmen 'Judy', og han fik også vekslet ord med Joaquin Phoenix.