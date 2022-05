Brødrepopduoen Marcus & Martinus blev kendt gennem det norske børne-MGP.

Men da de blev inviteret til lørdagens store 20 års jubilæums tv-show for sangkonkurrencen, som gav dem startskuddet til deres musikalske karriere, så takkede de nej.

Begrundelsen var, at de var i udlandet for at indspille ny musik, men den forklaring viser sig ikke at holde vand, skriver norske VG.

For i stedet var Marcus & Martinus i byen ikke langt fra jubilæumsshowet i Telenor Arena lige uden for Oslo.

ARKIV. Marcus & Martinus optrådte til Nobels fredspris i Oslo i december 2016. Foto: TOBIAS SCHWARZ Vis mere ARKIV. Marcus & Martinus optrådte til Nobels fredspris i Oslo i december 2016. Foto: TOBIAS SCHWARZ

På en Instagram-story for programleder Mads Hansen kan man nemlig se, at poptvillingerne skulle »ud og gøre Oslo by utryg«, da de alle tre brugte lørdagen på en beværtning, hvor de så Champions League-finalen, der foregik samtidig med MGP-jubilæet.

Marcus & Martinus' manager Karianne Thorsrud Fjeldheim forklarer til VG, at brødrenes plan om at rejse til Stockholm lørdag eftermiddag blev aflyst i sidste øjeblik.

»På grund af sygdom hos holdet i Sverige blev jobbet med forproduktion til koncerterne til sommer ændret med kort varsel. De har derfor ikke kunnet forberede sig på at optræde hos NRK om aftenen,« forklarer manageren om byturen.

Heldigvis er tv-stationen NRK »meget tilfredse« med, at poptvillingerne i stedet var »med på video«, som kommunikationsrådgiver Tonje Bergmo forklarer til VG.

Er det okay, at Marcus & Martinus tog i byen den lørdag, der var MGP-jubilæum?

Det var i selvsamme videohilsen, at Marcus & Martinus forklarede, at de »for tiden« var i Stockholm for at »arbejde med ny musik« – og ønskede alle en god aften og tillykke med jubilæet.

Programleder Mads Hansen, der var i byen med brødrene, har dog en anden forklaring på, hvorfor de var i Norges hovedstad i stedet for Sveriges.

I en opfølgende story skriver han nemlig »for at forklare og forsvare gutterne«, at de spillede »en velgørenhedskamp« i norske Drammen, og »derefter var til middag med de andre spillere«.

Marcus & Martinus vandt det norske børne-MGP i 2012 med sangen 'To dråper vann' og er siden blevet en af Norges største nyere popsucceser med en både stor national og international fanskare. De har udgivet tre albums og ikke mindst vundet den norske 'Årets Spellemann'-pris.