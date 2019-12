Ild kan være altødelæggende.

Det må sangeren Marc Anthony, der blandt andet er kendt for sangen 'You Sang to Me', sande, efter at han onsdag mistede sin luksusyacht i en ildebrand.

Branden fandt sted på marinaen ved Watson Island nær Miami, USA, onsdag aften omkring klokken 19.30 lokal tid, skriver CBS.

Da brandvæsenet ankom til marinaen var yachten allerede omspændt af flammer.

At 7:30 p.m. on Wednesday, Dec. 18, #MDFR #Fireboat21 & #Fireboat73 along with @miamibeachfire assisted @miamifirerescue in responding to a yacht fire at the marina located on Watson Island.



Full story https://t.co/holxmetcAT pic.twitter.com/aWiVdkoVzv — MDFR (@MiamiDadeFire) December 19, 2019

»Bådbrande kan hurtigt gå fra en lille brand til et ustoppeligt flammehav i løbet af få minutter på grund af de materialer, der findes om bord på disse fartøjer,« udtalte en talsperson fra brandvæsenet i Miami-Dade efterfølgende ifølge mediet.

En talsmand for den 51-årige sanger fortalte til CBS, at Marc Anthony var udenlands og ikke ønskede at kommentere branden.

Årsagen til at branden brød ud er endnu ukendt. The National Transportation Safety Board (NTSB) har dog oplyst, at de stadig er ved at undersøge de nærmere omstændigheder.

Marc Anthonys over 36 meter lange luksusyacht, med navnet Andiamo, gik tabt i flammerne.

51-årige Marc Anthony har tidligere været gift med sangerinden Jennifer Lopez. Sammen fik de to børn. Foto: Claudio REYES Vis mere 51-årige Marc Anthony har tidligere været gift med sangerinden Jennifer Lopez. Sammen fik de to børn. Foto: Claudio REYES

Da branden opstod, var der to besætningsmedlemmer på yachten.

Begge var de i stand til at forlade yachten og komme i sikkerhed. Der er derfor ingen meldinger om personskade i forbindelse med branden.

Det rapporteres, at det krævede mere end 40 brandfolk at få branden under kontrol.

I løbet af to timer lykkedes det dem dog, og samtidigt forhindrede de, at branden spredte sig til andre både i området.