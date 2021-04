For et årti siden var James Franco og Anne Hathaway værter til Hollywoods meste prestigefyldte filmfest, The Oscars.

Og det gik ikke særlig godt …

Værtsparret blev efterfølgende svinet til, hånet og grinagtiggjort, fordi samspillet mellem dem på scenen – mildest talt – var ret akavet.

Nu sætter David Wild, der var manuskriptforfatter til prisuddelingen i 2011, ord på den i dag 42-årige Franco og 38-årige Hathaways kiksede præstation.

James Franco og Anne Hathaway som Oscar-værter i 2011. Foto: MICHAEL YADA Vis mere James Franco og Anne Hathaway som Oscar-værter i 2011. Foto: MICHAEL YADA

Det gør han i et større interview med The Ringer, hvor han blandt andet kalder det første møde mellem de skuespillere for 'verdens mest ubehagelige blind date', fordi de to bare ikke klikkede.

Han fortæller også, at James Franco ikke altid var særlig åben for gode råd fra sin medvært, der på daværende tidspunkt var den yngste nogensinde til at være vært på showet.

»Jeg husker det som om, at hun var sådan: 'Måske skal du prøve at gøre sådan her …', og at han så svarede noget lignende: 'Du skal ikke fortælle mig, hvordan jeg skal være sjov',« fortæller David Wild.

Også manuskriptforfatteren Jordan Rubin fortæller, at det generelt var svært at få et godt samarbejde op at køre med James Franco.

Langer ud efter Franco

»Anne gjorde sig selv virkelig tilgængelig og var virkelig samarbejdsvillig, mens Franco altid virkede til at have travlt og være svær at få fat på,« siger han om Franco, der dengang – udover sin karriere som skuespiller – også var universitetsstuderende.

Ifølge The Ringer fik James Franco da også størstedelen af skylden for den akavede værtspræstation dengang.

Der blev efterfølgende spekuleret i, hvorvidt han var påvirket af hash under showet, fordi han mest af alt 'lignede en, der lige var vågnet efter en lur'.

Det samme gjorde sig gældende til prøverne inden showet, fortæller manuskriptforfatterne.

Anne Hathaway og James Franco klædte sig ud i forbindelse med showet for ti år siden. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Anne Hathaway og James Franco klædte sig ud i forbindelse med showet for ti år siden. Foto: GABRIEL BOUYS

»Det var lidt som om, at den ene part mødte op for at spille tennis til U.S. Open, mens den anden bare ville slå til bolde i et par jeans,« siger Jordan Rubin.

Hverken Anne Hathaway eller James Franco har kommenteret The Ringers artikel. Førstnævnte har dog tidligere selv gjort grin med deres præstation.

Det gjorde hun i 2019, da hun på dagen for Oscar-uddelingen, der dengang blev holdt uden en vært, skrev følgende på Instagram:

»Lige meget hvad der sker i dag, så husk, at det allerede har været værre end det.«