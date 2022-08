Lyt til artiklen

Kærligheden har igen fundet vej til den tidligere politiker Manu Sareen.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Til B.T. er det da også en glad formand for ADHD-Foreningen, der kan fortælle om kæresten Maria Caroline Simons på 39.

»Det føles helt fantastisk. Jeg har det, som jeg havde det, da jeg var 16 med min første kæreste,« fortæller han.

Ifølge 54-årige Manu Sareen har de to kendt hinanden et stykke tid, men da de startede med at lære hinanden at kende, var timingen ikke rigtig.

»Vi var næsten begge lige blevet skilt, og det har så taget noget tid at blive klar. Kemien er bare blevet hængende, og jeg tror, vi var klar på det samme tidspunkt.«

De splitter nu tiden mellem Frederiksberg og Charlottenlund. Foto: Privat

Parret har været sammen officielt et par måneder og har netop været på stor ferie sammen.

»Vi var på Bornholm både med hendes og mine børn. Det var helt vildt skønt, og jeg føler, vi passer godt ind i hinandens liv.«

Endnu er der ikke lagt de store planer for fremtiden, men Manu Sareen er optimistisk.

»Jeg tør da godt vove pelsen og sige, at vi flytter sammen i fremtiden. Det er noget, vi begge gerne vil. Alt er bare rigtig godt.«

Maria Caroline Simons, der arbejder som HR-chef i Chanel, har selv børn på Manu Sareens yngste datters alder, og de tre piger har fundet melodien.

»Det er bare skønt at se dem sammen, og de har forsvinder bare ind i hinanden og legen.«

De har netop været på stor familieferie til Bornholm. Foto: Privat

Og børnebogsforfatteren er da heller ikke bleg for at bruge de pæneste ord om forholdet til Maria.

»Jeg har været lidt tilbageholden med at tale højt om vores forhold, fordi det virkelig er vigtigt for mig. Jeg har været meget forsigtig med vores kærlighed, den er så ren. Den føles næsten som nyfalden sne,« lyder det glad.

Manu Sareen har senest offentligt dannet par med modellen Simona Popocvic. De to slog op omkring årsskiftet.

Tidligere har han været gift med Anya Degn Sareen, som han har tre børn med.

Han har også været gift med Solveig Wandall, som han har sin yngste datter med.