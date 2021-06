Bill Cosby skal løslades.

Det står klart, efter Pennsylvanias højesteret har omstødt dommen, han i 2018 fik for at have bedøvet og forgrebet sig på Andrea Constand i 2004. Og det er ikke en beslutning, der møder meget forståelse.

På Twitter væmmes folk over, at Cosby nu er en fri mand igen.

'Jeg kan ikke begribe, hvor oprørende og ødelæggende dagens beslutning er for de mange kvinder, der måtte vente så mange år,' skriver CNN's korrespondent fra Det Hvide Hus, Kaitlan Collins, i et de mere lødige tweets om emnet.

Bill Cosbys dom er omstødt grundet juridiske teknikaliteter. EPA/TRACIE VAN AUKEN *** Local Caption *** 54649388 Foto: TRACIE VAN AUKEN Vis mere Bill Cosbys dom er omstødt grundet juridiske teknikaliteter. EPA/TRACIE VAN AUKEN *** Local Caption *** 54649388 Foto: TRACIE VAN AUKEN

Fra andre lyder det således:

'Bill Cosby er ikke uskyldig, han havde bare nok penge til at få sin vilje. Fuck ham.'

'Bill Cosby er en voldtægtsmand, der ikke fortryder det, han gjorde. Han har ikke vist nogen form for anger. De kan ophæve dommen på en teknikalitet, men de kan ikke slette det, han gjorde, og de kan ikke ændre på, at vi ved det. Fuck Bill Cosby for evigt.'

'Bill Cosby er løsladt. Hold øjnene åbne, kvinder.'

'Den dømte voldtægtsmand Bill Cosby er blevet løsladt. Alle, der undrer sig over, hvorfor kvinder ikke står frem, skal holde deres mund. For evigt.'

'Bill Cosby slap afsted med det. Han slap afsted med potentielt set at udøve seksuelle overgreb på 60 kvinder. Hvis det ikke får nogen til at ændre på nogle love, så ved jeg ikke, hvad der gør.'

Og sådan fortsætter det med kritiske bemærkninger i en næsten uendelige smøre – med én undtagelse.

Nemlig Phylicia Rashad.

FINALLY!!!! A terrible wrong is being righted- a miscarriage of justice is corrected! pic.twitter.com/NrGUdwr23c — Phylicia Rashad (@PhyliciaRashad) June 30, 2021

Kvinden, der i 12 år spillede Bill Cosbys kone i serierne 'The Cosby Show' og 'Cosby', er ude med et begejstret tweet.

'Endelig. En forfærdelig fejl er blevet rettet – et brud på retfærdigheden er blevet rettet.'

Måske har Rashad haft en anelse om, hvordan tweetet ville blive modtaget – hun har i hvert fald gjort sådan, at det kun er personer, hun følger, der kan svare på tweetet.

Bill Cosby nåede at afsone to år af sin dom, der stod til at vare fra tre til ti år. Han har flere gange hævdet sin egen uskyld og kaldt det for falske anklager.