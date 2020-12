Antallet af ansøgere, der søger julehjælp, er steget mere end 6% fra 2019. ‘Familien fra Bryggen’-stjernerne hjælper nogle af dem, der har fået afslag.

Rekordmange børnefamilier har i år søgt om julehjælp, der er en økonomisk håndsrækning i julen, hvilket coronakrisen har en afgørende forklaring på. De rekordmange ansøgere betyder, at Dansk Folkehjælp skal indsamle mere end 22 millioner kroner for at kunne hjælpe alle, det skriver Dansk Folkehjælp.

»Det er naturligvis ikke overraskende, at Corona-krisen har ramt Danmarks fattige så hårdt. Men det gør alligevel indtryk, når man ser sort på hvidt, hvor mange familier, der nu har det endnu sværere, end de havde det i forvejen. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at 4,5 procent af ansøgerne er personer, der har mistet deres job på grund af krisen – og givetvis for første gang mærker behovet for at ansøge om Julehjælp,« fortæller Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp.

Geggo og Cengiz fra ‘Familien fra Bryggen’ har også læst statistikken, derfor vil de hjælpe nogle af de mange familier, som Dansk Folkehjælp ikke har kunne hjælpe.

'Herhjemme taler vi meget om, hvor heldige vi er ikke at mangle noget, og hvor privilegerede vi er – især i en højtid som jul, men vi taler også meget om, at der er folk i Danmark (og i verden), som ikke har samme muligheder og som må knokle for overhovedet at kunne holde en jul,' skriver Geggo i et opslag og fortsætter:

'Forældre som må skære ting fra for bare at give sine børn en julegave. Jeg fandt ud af, hvor mange som får afslag på julehjælp (jeg anede ikke, der var så mange, der søgte), og jeg tænkte, at herhjemme kan vi da give julehjælp.'

Geggo og Cengiz udlodder derfor ti gavekort af 1000 kroner til familier, der har fået afslag på julehjælp, og som har udsigter til en skrabet jul.