Sangerinde og skuespillerinde Mandy Moore har delt en glædelig nyheder med sine mere end 4,5 millioner følgere på Instagram.

Den 36-årige Amanda Leigh 'Mandy' Moore har nemlig født sin første søn.

Mandy Moore danner par med musikeren Taylor Goldsmith, som ligeså har delt det første billede af sønnen.

Taylor Goldsmith har ændret sin Instagram-profiltekst til ordet: »Far.«

Actress Mandy Moore attends a ceremony honouring her with a Star on The Hollywood Walk of Fame on March 25, 2019 in Hollywood, California.

Samtidig med nyheden om fødslen, så løfter de også sløret for navnet på den lille nyfødte – August Harrison Goldsmith.

»Han var meget punktlig og ankom på terminsdagen, til stor forløsning for sine forældre,« skriver parret i en fælles besked og fortsætter:

»Vi var forberedte på at blive forelsket på alle tænkelige måder, men det her overgår alt det, vi havde forestillet os,« skriver de og underskriver teksten med M + T.

Mandy Moore var tidligere gift med verdensstjernen Ryan Adams. En tid, der var en meget ulykkelig for Mandy Moore.

Sangerinden har tidligere sagt, at hun blev udsat for psykisk vold, mens hun var gift med Adams, og at han lagde en kraftig dæmper på hendes karriere ved at nægte hende at arbejde med andre producere.

Du kan se billedet af den nyfødte dreng nedenfor: