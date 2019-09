Årets favoritpar i 'Vild med dans' ser for mange ud til at være mandeparret med skuespilleren Jakob Fauerby og danseren Silas Holst.

De har både scoret toppoint i danseprogrammet og hos B.T.s læsere.

Og det overvældede skuespilleren og hans professionelle dansepartner, da B.T. overbragte dem nyheden.

»Mener du virkelig det?«, lød det overraskende fra Silas Holst, da B.T. kort efter 'Vild med dans' fredag kunne fortælle ham, at B.T.s læsere havde sendt parret helt til tops i en afstemning.

Det kan være svært at se, hvem der fører, når de to herrer er på dansegulvet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Det kan være svært at se, hvem der fører, når de to herrer er på dansegulvet. Foto: Martin Sylvest

»Det er sindsygt rørende. Mange har den her holdning til, at vi danser sammen. Og når man nu er en homoseksuel mand, så gør det mig bare så stolt og rørt, at folk synes, det er ok, at vi også gerne må danse sammen. Det gør mig oprigtig lykkeligt helt ned i mave«, lyder det fra den populære kendisdanser.

»Tusind tak. Det gør aftenen endnu finere«, fortsætter han.

At parret har god kemi, er man næppe i tvivl om, når man ser dem på dansegulvet, hvor de fredag scorede flotte karakterer for deres vals.

Men træningsseancerne foregår ikke altid helt uden udfordringer:

»Jeg skal jo gøre alt, hvad Silas siger. Og det forsøger jeg virkelig også at gøre. Men jeg har jo også noget selvstændighed i mig. Men jeg er langsomt ved at blive knækket«, lyder det grinende fra den 42-årige skuespiller Jakob Fauerby.

Silas forklarede, at problemet kan være, at stemningen nogle gange bliver for løssluppen.

»Der går ret hurtigt kaffepause i det, når vi træner, for vi har det helt enormt hyyggeligt sammen. Så vi drikker uanede mængder kaffe, og det gør det enormt svært at sove, når vi kommer hjem.«, siger han.

På trods af de hyggelige stunder, er parret dog også så disciplineret, at de nu for anden uge i træk har leveret en præstation, der blev rost af dommerne.