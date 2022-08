Lyt til artiklen

Har du været barn enten i 80erne, 90erne eller 00erne?

Hvis ja, kender du med stor sandsynlighed stop-motion børne-tv-serien 'Pingu', hvor man følger pingvinen af samme navn.

Men nu er den legendariske og ikoniske stemme bag karakteren død. Det skriver flere medier heriblandt AF News.

Den italienske stemmeskuespiller Carlo Bonomi, der er stemmen bag Pingu og de andre karakterer i serien, døde i Milano den 6. august.

we lost a true voice acting legend today who gave us this very funny scene in pingu goes fishing & much more over the years pic.twitter.com/ZHtI90sQVL — OBtweets (@obtweets30) August 6, 2022

Det er endnu uvist, hvad Bonomi, der blev 85 år, døde af.

Der er blevet optaget i alt seks sæsoner af Pingu fra 1986 til 2006.

Carlo Bonomi lagde stemme til alle seriens karakterer i de første fire sæsoner, hvorefter han blev erstattet af vokalskuespillerne David Sant og Marcello Magni, da serien blev fornyet for sæson fem og seks.

Carlo Bonomi har udover Pingu også lagt stemme til en lang række andre karakterer.

pic.twitter.com/MbatGBcEZv — Joss Linash (@EditorJamada) August 7, 2022

Heriblandt den animerede Spider-Man-serie, hvor han 'lånte' sin stemme ud til karakteren J. Jonah Jameson og serien La Linea, hvor han lagde stemme til Mr. Linea.

Ifølge AF News brugte Bonomi sin stemme på en original og kreativ måde, hvor han skabte stemmen til de pågældende karakterer ved brug af blandt andet støj, lyde og rim.