Den verdenskendte svenske DJ Eric Prydz, der har lavet monsterhittet 'Call On Me' i 2004, er blevet skilt efter fem års ægteskab.

Det var konen Sofie Prydz, der tog beslutningen om, at de to ikke længere skulle være sammen.

Hun indleverede ifølge mediet TMZ skilsmissepapirerne i slutningen af april, hvor hun beskrev årsagen til bruddet som 'uforenelige forskelle'.

I dokumentet står der også, at hun ønsker delt forældremyndighed over deres to børn - og så vil hun gerne have underholdsbidrag.

Sofie Prydz, nummer to fra venstre, skal skilles. Foto: Foto: Svensk TV 3

Altså ønsker hun økonomisk støtte fra sin nu eksmand.

Parret har boet sammen i Los Angeles, hvor 38-årige Sofie Prydz også indleverede ønsket om skilsmisse.

De to blev gift den 17. juli 2015 og skilt den 20. februar i år.

Herunder kan du genhøre 43-årige Eric Prydz' hit 'Call On Me'

Han blev efter hittet i 2004 kendt for udgivelserne 'Proper Education' og 'Pjanoo' i 2008.

Og i 2016 udgav han sit debutalbum, 'Opus.' Året efter vandt han prisen for Årets DJ til Electronic Music Awards.

Ekskonen Sofie Prydz fik også en vis kendisstatus, efter de begyndte at danne par.

Hun har blandt andet medvirket i reality-programmet 'Svenske Hollywoodfruer' på svensk TV3.