»Han er den absolut største.«

Ernst Trillingsgaard er klar i mæt, når han skal sætte ord på, hvor Ulf Pilgaard rangerer på listen over tidens bedste revyskuespillere.

Søndag blev den folkekære skuespiller hyldet af Dronning Margrethe – regenten som Pilgaard selv har parodieret fra scenen på Dyrehavsbakken i årtier – da hun afbrød hans sidste forestilling.

Den tidligere direktør for Aalborg Kongress & Kultur Center (AKKC) er nære venner med skuespillslegenden, som stopper i revyen efter imponerende 40 sæsoner.

Og ifølge ham, er det et ganske særligt menneske, der nu takker af:

»Vi har fulgtes ad alle årene i Cirkusrevyen. Ulf er en pragtfuld og vidende mand. Vi har haft mange gode snakke og diskussioner om politik, religion og de ting, der var på dagsordenen i pressen,« siger Ernst Trillingsgaard om forholdet til den nu 80-årige Ulf Pilgaard.

»Vi har haft mange hyggestunder sammen. Når han var i Aalborg (i forbindelse med Cirkusrevyen, red.) havde vi god tid til at snakke sammen. Han skulle jo ikke hjem om aftenen,« uddyber Ernst Trillingsgaard.

Han fortæller desuden, at de to også har været med til mange af hinandens fødselsdage. Blandt andet var den tidligere direktør for kort tid siden med til afskedsfesten for revylegenden.

Og når man beder Ernst Trillingsgaard vurdere Ulf Pilgaards niveau som skuespiller, så reagerer han uden tøven:

»Det synes jeg, er rimelig let at svare på. I revyverdenen er han absolut den største. Og hans styrke er, at han kan meget andet end at spille revy, hvilket han også har vist både på teateret og på film. Han kan også spille seriøse roller,« siger den tidligere leder for AKKC og uddyber:

»Til trods for hans høje alder, så har han stadig lært alle sine tekster, når vi starter op på prøverne til Cirkusrevyen. Når folk kommer op i alderen, så er der en del, for hvem det er meget svært. Men ikke for Ulf.«

Pilgaard og Trillingsgaard mødte første gang hinanden i 1966. Men starten på den ære, som de to i Aalborg-sammenhæng er klart mest kendt for, skal vi frem til 1985 for at finde.

Dét år genoplives Cirkusrevyen nemlig.

Ernst Trillingsgaard var dengang direktør for AKKC, og han sagde ja til at være med til at genstarte revyen, på den betingelse, at showet en uge om året skulle spille i Aalborg. Og under forudsætning af, at Ernst Trillingsgaard måtte være kunstnerisk konsulent. En post han i øvrigt stadig bestrider den dag i dag.

I 1986 blev Ulf Pilgaard en del af Cirkusrevyen-holdet. Og lige siden har han været et vigtigt fast element af holdet omkring det folkekære show. Indtil søndag, hvor en æra altså sluttede for den 80-årige skuespiller, som i den grad vil blive savnet.

»Jeg har været med i så mange år, og jeg har kendt så mange. Da Dich levede, kaldte man med rette ham for den største. Mange af os synes så, at Ulf var en værdig aftager til Dirch, og det har jo vist sig at være rigtigt,« roser Ernst Trillingsgaard.