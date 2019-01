I 2018 havde Kevin Andreasen Danmarks største musikhit. Men at nå til tops har ikke kun været en dans på roser.

De fleste kender ham nok ikke som Kevin, men nærmere som 'Bro'.

I 2018 har Bro haft mere travlt end nogensinde og haft omkring 200 spille-jobs. Og succesen er da heller ikke til at tage fejl af. I 2018 blev hans hit 'Sydpå' streamet mere end 14 millioner gange.

Men Bro er ikke kommet sovende til succesen. For ham har 2018 ikke kun været et vildt år fyldt med fest og farver, men også et år, der har været udfordrende og stressende.

»Jeg har haft massivt stress. Når jeg ikke lavede noget, så følte jeg, jeg blev nødt til at lave noget. Jeg kunne heller ikke sove om natten. Det har hele tiden været op og ned,« siger Bro til B.T., der møder ham til en snak på en café i København.

Bro tager hånden op, reder sit blonde hår igennem, kigger nervøst op og smiler skævt.

»Den største udfordring for mig har været at leve med stress. Jeg kommer fra ikke at have så mange jobs til at have rigtig mange jobs. At have så meget stress som 21-årig har været helt sindssygt.«

Stressen vil Bro gerne lægge fra sig i 2018 og satse på, at 2019 bliver et år, hvor han i højere grad kan nyde sit arbejde.

Bro's hit 'Sydpå' blev også brugt som årets 'Paradise-sang'. Foto: Tobias Lehmann Vis mere Bro's hit 'Sydpå' blev også brugt som årets 'Paradise-sang'. Foto: Tobias Lehmann

»Jeg fortryder, at jeg ikke har nydt det noget mere. At jeg ikke har kunnet hvile mere i mig selv,« siger Bro.

Bro fik på kort tid succes, hvorfor han pludselig fik et overvæld af jobs og derfor ikke havde tid til at vænne sig til det.

På én aften kunne Bro have en koncert klokken 23, igen klokken 1 og til sidst klokken 3 om natten på forskellige diskoteker rundt om i landet.

Det er især koncerterne på de danske diskoteker, der har sendt ham igennem stress-møllen.

Bro har i 2018 opnået stor succes. Men det har også krævet søvnløse nætter og en stressfyldt krop.

Da succesen stod på sit højeste, kunne Bro bruge 40 timer på transport på én uge for at komme rundt til sine spillejobs.

»Der var perioder, hvor jeg ikke var hjemme i 15 dage, hvor jeg sov på hoteller. Det var virkelig hårdt.«

2018 har dog ikke kun været et år, Bro kan se tilbage på med negative øjne.

Det har også været et år, der har været et vendepunkt i hans liv og karriere med succes-hittet 'Sydpå'.

»2018 har været for sindssygt. Og det er kun 'Sydpå', der har givet mig den succes. Jeg er blevet en større stjerne, end jeg har været før. Jeg har fået en masse fans, jeg ikke havde før, spillet steder, jeg ikke har været før, og været på en masse festivaler,« siger Bro.

Bro fortæller med stor optimisme i stemmen, at han næste år vil udgive to nye sange. To nye sange, han er sikker på bliver store hits.

»Det bliver et vildt 2019, hvor jeg laver et endnu større hit end fucking Sydpå. Men det bliver svært,« siger Bro.

Bro har også skullet kæmpe for ikke at ende som en storsnudet og arrogant person. Med så hurtig og stor succes kan det nemlig være svært at holde begge ben på jorden.

»Det har været en udfordring ikke at ændre mig personlighedsmæssigt, så jeg ikke bliver sådan en højrøvet fyr. Men jeg har ændret mig personligt - til det bedre. Før søgte jeg måske for meget at blive anerkendt, og jeg tror nu, hvor jeg har succes, at jeg ikke er ligeså søgende efter det,« siger Bro.

Det har dog været en stor udfordring for Bro ikke at lade succesen stige ham til hovedet.

»Jeg har nok følt den lidt for meget, når der står 10.000 piger og råber mit navn.«

Nytårsforsættet for Bro er generelt at have mindre pres på og tage det mere 'chill'.

Kevin Andreasen - bedre kendt som 'Bro' - føler ikke, der er forskel på ham selv og 'Bro' - »Det er ikke fordi, jeg tager sådan en maske på. Sådan er jeg bare. Jeg føler mig ligeså meget som Bro som jeg føler mig som Kevin.« Vis mere Kevin Andreasen - bedre kendt som 'Bro' - føler ikke, der er forskel på ham selv og 'Bro' - »Det er ikke fordi, jeg tager sådan en maske på. Sådan er jeg bare. Jeg føler mig ligeså meget som Bro som jeg føler mig som Kevin.«

»Og så vil jeg også godt flytte sammen med min kæreste. Det skal jeg!« siger Bro med et stort smil og løftet pegefinger.

»Og så vil jeg bare have et sindssygt år, hvor jeg ikke vil fortryde noget, jeg ikke gjorde, så jeg ikke kigger tilbage og tænker 'hvorfor fuck gjorde jeg ikke det?'«

Ud over de lidt større nytårsforsæt har Bro også nogle helt simple ting, han godt vil ændre i sin hverdag.

»Jeg vil ikke feste ligeså meget, jeg vil rejse mere i længere perioder, og så vil jeg have neglelak på mine fingre og ikke bide negle.«

Bro har ikke gået i skole, siden han gik i 9. klasse.

Allerede dengang vidste han, at han ville være en dansk popstjerne. Og at han har formået at have den mest afspillede sang i 2018 er ikke noget, der kommer bag på ham.

Havde du regnet med du ville blive så 'stor', som du er blevet?

»Ja, det havde jeg faktisk. Jeg har tænkt hele tiden, at hvis jeg skulle gøre det, skulle jeg gøre det ordentligt. Jeg har altid bare tænkt, jeg ville blive en kendt popstjerne. Jeg har altid troet på mig selv.«