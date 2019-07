Den engelske prins Williams børn kom helt tæt på en mand, som har siddet i fængsel for at have tortureret en uskyldig.

Manden, som fik en dom på syv år, mødte bønene i gården foran den royale residens, da han skulle aflevere nogle bestilte møbler.

Det er den engelske avis The Sun, som har afsløret sikkerhedsbruddet, og de skriver, at man fra hoffets side er i gang med at undersøge, hvad der er sket i sagen.

Den tidligere forbryder har siddet i fængsel for at have tortureret en mand ved blandt andet at hælde kogende vand på ham.

Det var hertugen og hertuginden af Cambridges tre børn, prins George, prinsesesse Charlotte og prins Louis, der var ude med deres barnepige, da de mødte den 40-årige voldsdømte kriminelle.

Mødet fandt sted ved Kensington Palace, og en af de ansatte ved hoffet udtaler, at der nu kommer fokus på, hvad der gik galt.

»Så snart vi fik det at vide, så blev der sat en akut undersøgelse i gang for at tjekke, om vores nutidige system og procedure er, som de skal være.«

Den voldsømte mand udgjorde en fjerdedel af en bande, som overfaldt en mand, udenfor hans hjem, hvor de stak ham i benet og hældte kogende vand på ham.

Alt sammen for at få ham til at afsløre oplysninger om sin bil til.

Da børnene mødte den 40-årige mand var de i selskab med deres barnepige Maria Teresa Borrallo.

Mødet mellem manden og børnene skete 14. juli.

Manden blev dømt for forbrydelsen i 2008 og lever i dag som bud, og man gør altså hvad man kan i det engelske hof for at undgå andre lignende episoder kan opstå.