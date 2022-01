Den amerikanske skuespiller Betty White »sov stille ind« nytårsaftensdag.

Det meddelte 'Golden Girls'-stjernens agent og mangeårige ven Jeff Witjas samme dag. Men efter tv-ikonets bortgang – kun uger før, hun ville være fyldt 100 år – er der opstået rygter om hendes død.

Tilbage i slutningen af december skulle Betty White ifølge rygter på sociale medier have udtalt, at hun havde fået sin opfølgende vaccine mod corona.

Men det er et fabrikeret citat, der florerer, skriver Associated Press.

Så nu er Jeff Witjas ude og afvise, at Betty White's død skulle skyldes, at hun havde fået boosterstikket – for det nåede hun ikke.

»Betty døde fredfyldt, mens hun sov derhjemme. Folk siger, hendes død er relateret til, at hun fik et boosterskud tre dage tidligere, men det er ikke sandt. Hun døde af naturlige årsager. Hendes død skal ikke bruges politisk – det var ikke det liv, hun levede,« understreger manageren i en udtalelse til People.

Det 99-årige skuespilikon døde nytårsaftensdag.

Skuespiller Betty White. Foto: GUS RUELAS Vis mere Skuespiller Betty White. Foto: GUS RUELAS

Hendes skuespilkarriere strakte sig over otte årtier – fra debuten som tv-sanger i 1939 til den seneste rolle som 92-årig i tv-serien 'Hot in Cleveland'.

Herhjemme er Betty White mest kendt for sin bærende rolle i tv-serien 'Golden Girls', som på dansk fik titlen 'Pantertanter'.

Hun blev gift tre gange. Hun fik aldrig børn selv, men var stedmor til tre børn.