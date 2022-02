Da Malte Ebert blev student, slog han op med sin kæreste og drog til Odense for at satse på en karriere som musiker.

Men det gik langt fra, som han havde planlagt, og nedturen ramte ham hårdt, da han måtte hjem til sine forældre igen. Det fortæller han i 24syv-programmet '112 for knuste hjerter'.

»Det var virkelig sådan en følelse af nederlag. Og så samtidig med den her følelse af nederlag begyndte jeg også at komme i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige, og om jeg havde truffet den her beslutning for hurtigt (om at gå fra sin kæreste, red.).«

Malte Ebert fortæller, at en af de allersværeste ting ved at gå fra nogen, man holder rigtig meget af, er, at det ikke bare en kæreste, man mister, men også ens bedste ven.

»Så jeg sad ligesom og var flyttet hjem og havde følelsen af ikke at kunne tale med nogen om de følelser, jeg gik igennem, fordi der var ikke rigtig nogen, jeg følte, jeg kunne åbne mig op for.«

Han røg ned i et sort hul og prøvede at række lidt ud til ekskæresten, som i mellemtiden var kommet videre, hvilket Malte Ebert sagtens kunne forstå.

»Jeg havde såret hende ved at træffe den her beslutning og var enormt sikker på, at det var det rigtige i to måneder, og så pludselig kommer jeg kravlende tilbage og er ked af det, og det var egentlig ikke, fordi jeg var sådan, at vi skulle være kærester igen, men mere sådan, at jeg bare gerne ville tale om det.«

Men den hårde periode var først lige begyndt for Malte Ebert.

»Jeg gik i lang tid og skulle bearbejde nedturen,« forklarer han.

»Jeg røg ind i en depression for første gang i mit liv uden at vide, hvad det var, og hvis man så oveni det ikke har sin bedste ven eller ekskæreste, som man har haft den fortrolighed med, så er det virkelig svært, og det var virkelig svært for mig.«

Han var ved psykolog et par gange, men det hjalp ikke. Han fandt det grænseoverskridende, og han gik rundt med en usikkerhed på, om han ville blive glad igen, og om han nogensinde ville komme til at lave musik igen.

Han gik rundt med følelsen af at være rigtig ked af det i et halvt år.

Lidt spontant planlægger han så en sommerhustur med nogle af sine gamle bedste venner og en ny rigtig god ven, som er en af hans bedste venner i dag.

Her oplever han, at det er som om, de alle går rundt og kæmper med nogle ting.

Da der er en, der åbner op for et voldsomt traume fra sin barndom, ansporer det Malte Ebert til at fortælle, hvad han selv går og kæmper med.

»For mit personlige vedkommende, så er det sådan: 'Shit, hvis han går og tumler med det, så er mine problemer bagateller ved siden af'.«

»Jeg kan virkelig huske, at næste morgen jeg vågner, der føler jeg faktisk, at jeg er kommet videre eller på vej til det. Det var et skridt mod at få det bearbejdet. Det var en knude, der løsnede sig, og jeg var bare så lettet, og det var starten på et bånd mellem mig og de her drenge.«

I forhold til musikken må Malte Ebert i den grad siges at have taget revanche. Først med kæmpesuccesen som sit alterego Guldreng og siden i sit eget navn.