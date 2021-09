Malte Ebert er snart at opleve på skærmen. Han er med i den ellevte sæson af 'Toppen af poppen'.

I 2016 slog han igennem som popfænomenet Gulddreng, som havde adskillige numre, der gik nummer et på hitlisterne.

Sidenhen har han også haft sucess med at udgive musik i eget navn.

Nu skal han, sammen med seks andre musikere, i TV 2-formatet give sig i kast med at fortolke andres numre.

Malte Ebert. Foto: Martin Sylvest Vis mere Malte Ebert. Foto: Martin Sylvest

»Det var angstprovokerende. At skulle stå og synge andres sange foran dem selv, det var lidt nervepirrende. Særligt den første gang,« fortæller han til B.T.

Det populære program har for vane at lade seeren komme tæt på deltagerne, når de i takt med optrædenerne også kommer ind på de personlige historier bag originalen.

Det var også noget, Malte Ebert har måttet sande.

»Ofte kan man jo som artist gemme sig bag nogle ting og selv styre, hvordan man fortæller sin historie. Men i sådan et program, hvor man er foran et kamera i otte dage, der kan man ikke rigtigt gøre andet end bare at være sig selv. Jeg har helt sikkert sluppet tøjlerne, givet slip og fortalt en masse historier.«

»Jeg fortæller virkelig nogle ting som var ret voldsomme og intense. Og spændende.«

Da danskerne først lærte Malte Ebert at kende, var det – som bekendt – i forklædning som karakteren Gulddreng. Han var mystisk og til at starte med, var det de færreste, der vidste, at der bag solbrillerne gemte sig en rolig fyr fra Vejle.

For tre år siden, da han havde spillet sin sidste koncert som Gulddreng og nu gjorde klar til at udkomme i eget navn, var det svært for ham at vurdere, hvor meget, han havde lyst til at lukke danskerne ind. Hvor meget sårbarhed, han skulle vise. For han var vant til at gemme sig bag karakteren, når han 'performede' som Gulddreng. Derfor var det på mange måder et maskefald, da han skulle stå på egne ben.

»Jeg har altid været meget opmærksom på, at jeg havde et offentligt liv og så et privat liv. Det er jeg stadig væk – jeg er ikke typen, der vil gå ud og vise alt, hvad jeg laver. Der føler jeg mig stadig lidt blufærdig, men programmet har helt klart været med til at åbne op for de her ting. Nu føler jeg mig væsentligt mere åben og mindre bange for at lukke offentligheden ind,« fortæller han.

Alle årets 'Toppen af poppen'-deltagere. Foto: Martin Sylvest Vis mere Alle årets 'Toppen af poppen'-deltagere. Foto: Martin Sylvest

Dermed kan seerne altså glæde sig til at få et nærmere indblik i manden bag kæmpesuccesen.

I programmet har han også fået mulighed for at komme tættere på de andre musikere, der medvirker, hvilket han har lært meget af.

»Når man hører andre folk fortælle deres historier og vise de ting, de måske har været pinlige over, så finder man jo ud af, at alle går rundt med de samme bekymringer og at det ikke er så farligt at vise, at man er usikker eller genert,« forklarer han.

»Der, hvor det bliver skidt er, hvis du ikke tør vise, hvordan du har det eller ikke kan sætte ord på det. Så er det, at det bliver til noget, der vokser inden i dig, og kan blive til en usikkerhed, som er svær at kontrollere.«

'Toppen af poppen' løber over skærmen fra 5. september. på TV 2 og TV 2 Play.

Udover Malte Ebert, har Simon Kvamm, Alex Vargas, Maria Bramsen, Mathilde Falch, Katinka Bjerregaard og Hjalmer sagt ja til at medvirke.