Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste forbinder skuespilleren Malene Schwartz med hendes ikoniske rolle som Maude i 'Matador'.

Men den 86-årige skuespiller var langt fra imponeret over rollen, da hun læste de første seks afsnit, som hun syntes lød kedeligt.

Det fortalte hun, ifølge Her&Nu, på scenen i Nørrebro Teater, hvor 600 tilskuere var mødt op for at høre Malene Schwartz, Ghita Nørby, Kirsten Olesen og Sonja Oppenhagen tale om Matador.

Seriens instruktør, Erik Balling, fik dog som bekendt overtalt Malene Schwartz til at spille rollen, som også, uden at afsløre for meget, udvikler sig i løbet af de 24 afsnit.

Men netop det, at Malene Schwartz og Maude blev så synonyme med hinanden, kom også til at koste i andre dele af karrieren.

»Jeg har nærmest ikke været med i nogle film efter ‘Matador’, og jeg vil jo også sige, at hvis jeg pludselig skulle være med i ‘Badehotellet’, så ville folk jo tro, at det var Maude. Jeg har lavet mange film inden ‘Matador’,« forklarede Malene Schwartz på scenen.

Samme problematik kunne Kirsten Olesen, som spillede stuepigen Agnes, nikke genkendende til.

Før 'Matador' var Malene Schwartz blandt andet med i film som 'Frk. Nitouche' og 'Bussen', mens hun efter 'Matador' har været med i blandt andet 'Flammen og Citronen'.