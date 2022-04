Danskerne er tilsyneladende vilde med Tobias Rahims kæmpehit 'Mucki Bar', der ligger i toppen af hitlisterne.

Det gælder også 18-årige Malene Klinth Veedfald, som formentligt ikke lader sangen gå i glemmebogen lige foreløbig. Hun har nemlig valgt at få en del af teksten foreviget på egen krop.

Men det er ikke bare en hvilken som helst tatovering, hun har fået. Med hjælp fra internetfænomenet Anders Hemmingsen lykkedes det hende nemlig at få selveste Tobias Rahim til at skrive den ønskede linje ned, så det er hans hånskrift, der pryder Malenes arm.

»Det var lidt en joke til at starte med, men så lykkedes det jo, da vi prøvede at skrive og så var jeg nødt til at gøre det,« fortæller en nytatoveret Malene Klinth Veedfald til B.T. og tilføjer:

»Jeg synes, den er mega fed. Jeg er total glad for den og fortryder intet.«

Tatoveringen, der sidder på Malenes venstre overarm, indeholder både en skæv håndskrift og stavefejl – men det gør hende bestemt ikke noget.

»Det gør bare det hele endnu bedre. Jeg synes, det er fedt, han ikke har den pæneste skrift. Så er det unikt og specielt. Det havde været kedeligt, hvis den var helt lige,« fortæller Malene Klinth Veedfald.

Og selvom man kan fristes til at tro, der er en stor superfan gemt i én, der vælger at få tatoveret en sangtekst, har Malene ikke noget særligt forhold til 'Mucki Bar'.

Malenes 'Mucki Bar'-tatovering. Vis mere Malenes 'Mucki Bar'-tatovering.

»Jeg synes bare, den er god. Jeg tror, jeg er meget spontan i mine tatoveringer og sådan: 'Det er sjovt, det får jeg lavet',« forklarer hun.

Det samme gælder da også sangens skaber, Tobias Rahim.

»Jeg synes bare, han er mega pæn og mega god til det, han gør.«

Da Anders Hemmingsen delte korrespondancen med Malene og det endelige resultat på sin Instagram-profil, strømmede det ind med kommentarer.

Ud over folk, der hylder ideen og synes, det er sjovt, er der også flere, som formoder, at hun i fremtiden vil komme til at fortryde sin tatovering. Men det bekymrer Malene Klinth Veedfald sig dog slet ikke om.

»Fuck dem. Jeg har fået den og jeg er glad for den, så det skal de ikke blande sig i.«

