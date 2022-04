Kosmetikfirmaet Milani spærrede øjnene op, da deres navn pludselig blev nævnt i den igangværende retssag mellem Johnny Depp og ekskonen Amber Heard.

Her påstod sidstnævntes advokat nemlig, at Amber Heard altid gik rundt med et lille makeupsæt fra firmaet, så hun kunne dække de blå mærker, som Johnny Depps hustruvold skulle have medført.

Der er bare lige ét problem med den påstand.

Produktet, som blev vist i retten, og som Amber Heard skulle have brugt i perioden fra 2012 til 2016, kom først på markedet i 2017.

Og hvem er så kilden til denne information? Jo, det er såmænd Milani selv.

På deres TikTok har de delt en video, som udstiller løgnen.

»I spurgte os … så lad os bevise, at vores tilretningssæt først kom på markedet i 2017.«

Hvilken betydning, hvis nogen, løgnen får for sagen, kan kun tiden vise.

Til Daily Mail har en unavngiven ven af Amber Heard dog fortalt, at den type makeup, advokaten fremviste, blot skulle ses som et eksempel, og at det altså ikke var det specifikke mærke, som Amber Heard brugte.

»Det er en trist dag, når et kosmetikmærke bruger situationen til at lave sjov med, hvad ofre for hustruvold må gøre for at skjule konsekvenserne af samme vold,« lyder det fra kilden.

Dette er kun ét kapitel i det, der er en yderst betændt sag.

Johnny Depp er sagsøgeren, fordi han mener, at Amber Heard i en klumme, hvor hun skrev om hustruvold, indirekte tilsmudsede hans navn, hvilket har kostede ham flere filmroller. Derfor kræver han hele 50 millioner dollar i erstatning.

I retten har Johnny Depp plæderet for, at det snarere var Amber Heard, som var både fysisk og psykisk voldelig over for ham.

Hun skulle blandt andet være skyld i, at han mistede spidsen af langfingeren, fordi hun kastede to vodkaflasker efter ham, have truet med selvmord, hvis han forlod hende, og – ikke mindst – skidt i Depps seng efter et skænderi.

Omvendt har en række kontroversielle sms'er, som Johnny Depp har sendt til skuespilleren Paul Bettany, set dagens lys i retten. Her skriver Depp, at de bør drukne og brænde Amber Heard – og have sex med hendes lig.

Sagen, som startede 11. april, er sat til at vare seks uger.