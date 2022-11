Lyt til artiklen

Makeup-artist Laney Chantal fra makeup-realityshowet 'Face Off' er død i denne uge i en alder af 33 år.

Det skyldes en overdosis af narkotika, skriver New York Post.

Laney Chantal, hvis borgerlige navn var Alaina Chantal Parkurst, døde mandag i Milford i Michigan i USA.

Det har hendes familie bekræftet i en dødsannonce. I annoncen fremgår det også, at Laney Chantal har kæmpet med forskellige psykiske sygdomme gennem hendes voksne liv.

Laney Chantal arbejdede med flere store stjerner som blandt andet Bella Thorne og Marilyn Manson. Hun arbejdede også på Lil Nas X' musikvideo 'Montero (Call Me By Your Name)'.

Den vandt prisen for 'Video of the year'-prisen ved MTV Video Music Awards.

Kollega Gabriella Accarino mindes Laney Chantal som sin 'soulmate'.

»Hun var oprigtig, følsom, talentfuld og en smuk sjæl,« skriver hun i et post på sin Instagram.

Familien har ikke sagt yderligere om dødsfaldet, udover at der var tale om en overdosis af narkotika.