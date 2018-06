Det bliver Maiken Wexø, der skal være chef for B.T.s underholdning og events

Maiken Wexø har tidligere været chef for flere kanaler på TV 2 - herunder TV 2 Zulu - og programchef for alle Discoverys kanaler. Maiken Wexø har lang og grundig erfaring med at give medier og kanaler et skarpt brand. Hun skal lede B.T.s redaktion for underholdning i det daglige, og samtidig skal hun udbygge de digitale muligheder, som underholdning giver.

B.T. har tre styrkepositioner: Nyheder, sport og underholdning, og det er derfor en afgørende opgave for B.T. og Berlingske Media, at denne mission lykkes.

»Det er fantastisk for vores nye mobile satsning på B.T., at vi kan tiltrække en kapacitet som Maiken Wexø. Hun kommer med erfaring og indsigt i netop brandudvikling og et sikkert øje for, hvordan medier skal placere sig i en tid med store forandringer. Jeg har tidligere arbejdet sammen med Maiken Wexø og ved, hvad hun giver en arbejdsplads af stærke kompetencer, humør og hårdt arbejde,« siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør.

Maiken Wexø Foto: Søren Bidstrup Vis mere Maiken Wexø Foto: Søren Bidstrup

Maiken Wexø skal udover underholdning også udvikle events og agendastof til B.T. I en tid, hvor brugerne i stigende grad flytter til digitale og mobile medier, er det afgørende, at medier kan skabe events, som både er synlige og nyttige for brugerne.

Maiken Wexø har tidligere skabt flere store events, blandt andet Zulu Comedy Galla, som er blevet en de bedste events herhjemme, og som udtrykker et medies identitet knivskarpt.

»B.T. skal i udgangspunktet ikke lave en Comedy Galla, men kan vi udvikle en lige så stærk og sjov event, vil det være fantastisk for os. Og det har jeg forventning om, at Maiken kan levere,« siger Michael Dyrby.

»Ambitionerne for den omfattende digitale transformation, som Berlingske Media er midt i, og ikke mindst tankerne bag sammenlægningen af B.T. og metroxpress i det, der skal blive til Danmarks førende digitale superbrand, gør det her job utroligt spændende,« siger Maiken Wexø.

Maiken Wexø Foto: Søren Bidstrup Vis mere Maiken Wexø Foto: Søren Bidstrup

B.T. er kun lige begyndt på den mest foranderlige tid i mediebranchen, og de første resultater i forbindelse med launch af nyt mobilsite den 6. juni har vist lovende resultater. De medier, der tør, og som har de rette idéer, vinder brugerne. For at være et moderne digitalt medie skal man i dag være flerdimensionel og have konstante tilbud - herunder video, podcast, events og agendaer.

»Den gode historie går ikke af mode, men hvordan vi udbringer den, pakketerer den og fordøjer den vil være under konstant forandring. Jeg glæder mig enormt meget til at blive en del af den forandring og ikke mindst til at blive en del af det hold, som skal få idéerne og skabe det indhold, der skal gøre B.T. til en uundværlig del af danskernes daglige underholdning,« siger Maiken Wexø.

Maiken Wexø tiltræder 1. august.