Det er dårlige tider for smykkefirmaet Jewlscph, som den kendte smykkedesigner Mai Manniche står bag.

Således præsenterer firmaet endnu engang et stort underskud.

Virksomheden har efter 2018 et underskud på 800.000 kroner, og det er desværre langt fra nyt for virksomheden at opleve røde tal på bundlinjen, skriver Finans.dk.

Siden 2010 har Jewlscph nemlig haft underskud, og Mai Manniche selv er da heller ikke tilfreds med årets resultat.

'Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for utilfredsstillende,' skriver direktør Mai Manniche ifølge Finans i årsregnskabets ledelsesberetning, hvor det også oplyses, at man forventer bedre resultater de kommende år.

Mai Manniches smykker har tidligere prydet både kronprinsesse Mary og prinsesse Isabella, men den kendte smykkedesigner har i de seneste år også været involveret i et offentligt slagsmål med Cengiz Mads Salvarli og Geggo, der begge er kendt fra det populære tv-program 'Familien fra Bryggen'.

Cengiz Mads Salvarli købte i sin tid en forlovelsesring til Geggo hos Mai Manniche.

Han betalte 80.000 kroner for ringen, men senere vurderede tre forskellige eksperter, at ringen kun var et sted mellem 22.500 og 30.000 kroner værd.

Stephanie 'Geggo' og Cengiz Salvarli blev gift tilbage i april 2019. Foto: Stephanie Karma Christensen Vis mere Stephanie 'Geggo' og Cengiz Salvarli blev gift tilbage i april 2019. Foto: Stephanie Karma Christensen

Efterfølgende ville Cengiz Mads Salvarli returnere ringen, man da Mai Manniche ikke tillod dette, endte sagen i Forbrugerklagenævnet.

Nævnet afgjorde klagen til realityparrets fordel, og Mai Manniche og Jewlscph blev pålagt at tage ringen retur og betale pengene tilbage, inden der var gået 30 dage.

Det skete dog ikke, og i stedet valgte Mai Manniche at prøve at få genoptaget sagen, men det blev afvist af Forbrugerklagenævnets formand i februar 2019. Hun fastholdt dog stadig, at hun ikke ville lade handlen gå retur.

I starten af juni blev sagen dog endeligt afgjort, da Manniche og Jewlscph indgik forlig og tog ringen retur. Manniche fastholder dog, at hun ikke har snydt nogen.