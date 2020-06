Mai Manniche har booket en sommerferie til Cypern.

Den 36-årige smykkedesigner var torsdag aften i DR-programmet 'Aftenshowet', hvor hun fortalte, at hun har valgt at trodse myndighedernes anbefalinger og booket en sommerferie til Cypern i juli.

»Jeg vælger at sige, at de anbefaler det, men det er ikke ulovligt,« lød det fra Mai Manniche.

For at mindske smittespredning af coronavirussen meldte Udenrigsministeriet den 29. maj ellers ud, at al unødvendig rejse ud af landet til og med den 31. august bør undgåes.

Synes du, at det er okay at Mai Manniche trodser rejsevejledningerne og rejser til Cypern i juli?

Mai Manniche mener dog, at coronaudbruddet dog praktisk talt er ovre, og at risikoen for at hun kommer hjem med corona fra Cypern er »ikke-eksisterende«.

»Skal jeg lade være med at leve,« spørger hun 'Aftenshowets'-vært Mark Stokholm, der spørger hende tilbage, om man bare skal gøre, hvad der passer en og ikke følge myndighedernes anbefalinger.

»Nej, der er jo forskel på, om det er en anbefaling eller noget.. Jeg trodser jo ikke noget - du må gerne rejse,« svarede hun.

Mai Manniche har generelt under coronakrisen sammen med sin mor, læge Vibeke Manniche udtalt sig i stærkt debatskabende vendinger om corona-smitten.

Mai Manniches mor, læge Vibeke Manniche. Foto: Erik Refner Vis mere Mai Manniches mor, læge Vibeke Manniche. Foto: Erik Refner

Mor og datter mener blandt andet, at regeringen og myndighedernes restriktioner er for hysteriske, og at de er med til at sprede angst i befolkningen.

Det har de fået en del kritik for, hvilket blandt andet også førte til, at Psoriasisforeningen, hvor Mai Manniche siden efteråret var ambassadør, har droppet samarbejdet.

Myndighederne anbefaler, at hvis man alligevel rejser til for eksempel Cypern, bør man efterfølgende gå i 14 dages hjemmekarantæne.

Det har Mai Manniche heller ikke tænkt sig at gøre, fortalte hun i 'Aftenshowet'.