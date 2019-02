Forbrugerklagenævnet har afvist Mai Manniches ønske om en ny sagsbehandling, men smykkedesigneren vil stadig ikke lade handlen gå tilbage.

Realityportalen kunne i september sidste år fortælle, at der var faldet afgørelse hos Forbrugerklagenævnet i sagen mellem Mai Manniche og Cengiz Salvarli. Her var der medhold til ‘Familien fra Bryggen’-deltageren, der derfor kunne kræve de 80.000 kroner tilbage for den forlovelsesring, han købte hos smykkedesigneren.

Mai Manniche slog efterfølgende fast, at hun så afgørelsen som en sejr, men hun var utilfreds med, at Cengiz fik medhold. Derfor ville hun anke afgørelsen i håb om, at det ville ende med et andet udfald. Det fik hun dog ikke meget ud af, kan Realityportalen nu afsløre.

»Vi kan bekræfte, at JEWLSCPH anmodede om at få genoptaget sagen, hvilket blev afvist af formanden den 23. oktober 2018,« fortæller Forbrugerklagenævnet til Realityportalen.

Med afvisningen fik Mai Manniche ifølge Forbrugerklagenævnet to muligheder.

'1) Hvis den erhvervsdrivende forholder sig passiv og ikke ytrer, om de vil efterleve, medfører det, at afgørelsen bliver bindene og derved kan tvangsfuldbyrdes ved fogedretten.

2) Hvis den erhvervsdrivende ytrer, at de er uenige i afgørelsen og ikke ønsker at følge den, medfører det, at forbrugeren kan anlægge sagen ved retten som en civilsag.'

Artiklen fortsætter under videoen, hvor man kan høre Mai Manniche være i chok over beskyldningerne om, at hun skulle have købt følgere.

Nægter at betale

Mai Manniche har valgt den anden mulighed. Allerede i september, da Realityportalen kunne løfte sløret for den oprindelige afgørelse, ytrede hun sin utilfredshed og slog fast, at hun ikke ville følge afgørelsen.

»Vi vil ikke lade købet gå tilbage. Vi har sagt, at vi gerne vil udbedre det, men det har Cengiz ikke ønsket – nok fordi han bare vil have pengene tilbage,« sagde smykkedesigneren og slog fast, at de så det som en sag mellem to virksomheder og altså ikke en forbrugeraftale, som Forbrugerklagenævnet kom frem til.

»Og de har tjent mange penge på at misbruge mig og svine mig til. Så nej, vi vil ikke efterleve afgørelsen,« fortsatte hun.

Det har ikke været muligt at træffe Mai Manniche over telefonen, men via mail har smykkedesigneren besvaret en række af Realityportalens spørgsmål. Her gør hun det klart, at hun stadig ikke vil acceptere afgørelsen og lade købet gå tilbage.

»Sagen hører slet ikke til i Forbrugerklagenævnet, og derfor kan vi heller ikke godtage afgørelsen. Det er et udestående mellem flere erhvervsdrivende, hvor Cengiz har tjent flere penge på ringen, end hvad den kostede. Derfor klager vi til Ombudsmanden over, at Forbrugerklagenævnet helt åbenlyst er gået udenfor deres resort.«

»Vi glæder os dog over, at afgørelsen bekræfter, at Cengiz blev oplyst korrekt om ringen ved køb heraf, ligesom at diamanten endda er vurderet større, end hvad der fremgår af certifikatet. Forbrugerklagenævnet burde aldrig have behandlet sagen, og det har intet med almindeligt kundekøb at gøre.«

Bare lige for at slå det helt fast. Det vil altså sige, at du (JEWLSCPH) ikke har tænkt dig at lade købet gå tilbage og betale Cengiz pengene? Hvordan forholder du dig, hvis Cengiz vælger at gå rettens vej og starte en civil sag mod dig/firmaet?

»Vi har Forbrugerklagenævnets ord for, at ringen var som oplyst ved købet. Dermed er der intet belæg for en retssag mod os.«

»Til gengæld vil Cengiz kunne blive dømt for sine meget grove og injurierende udtalelser gennem tiden, samme som har ført til, at TV3 har været tvunget til at fjerne to programmer fra deres sendeflade. Disse grove udtalelser er blevet tilbagevist, og som sagt vandt vi jo over netop TV3 grundet samme.«

Men Forbrugerklagenævnets endelige konklusion var jo netop, at Cengiz har ret til at lade købet gå tilbage. Hvordan vil I forholde jer til det i forbindelse med en eventuel retssag?

»Pointen er, at den sag slet ikke hører til i Forbrugerklagenævnet, og deres håndtering af sagen har på mange måder været meget kritisabel. Men selvsamme afgørelse viste præcist, at Cengiz var korrekt oplyst ved købet. Så længere er den ikke, udover at vi klager over Forbrugerklagenævnet til Ombudsmanden.«

Er det en klage, I har sendt af sted? Har I fået svar på den?

»Ja, vi er i gang med at klage.«

På Ombudsmandens hjemmeside bliver Forbrugerklagenævnet blandt andet nævnt som en af de ting, som Ombudsmanden ikke tager stilling til. Hvad håber I på at opnå ved jeres klage til dem?

»Vi klager til Ombudsmanden, og så må Ombudsmanden forholde sig til denne. Det er heldigvis ikke et diktatur, vi lever i, og Forbrugerklagenævnet er en offentlig myndighed, som i dette tilfælde er gået helt udenfor sit resort og område.«

»De har behandlet en sag, som beviseligt ikke hidrører dem, da der IKKE er tale om almindeligt forbrugerkøb. Der er tale om en tvist mellem flere erhvervsdrivende. Så vi klager til Ombudsmanden, og så tager vi den derfra. Vi vil ikke lade os kue.«

Realityportalen spurgte også Mai Manniche, om hun selv har tænkt sig at starte en retssag mod Cengiz på grund af de meget grove og injurierende udtalelser, som han ifølge hende har gjort sig skyldig i. Det har hun dog ikke svaret på.

Ombudsmanden afviser klagen

Mai Manniche vil ikke få meget ud af at klage til Ombudsmanden. Det er nemlig slet ikke muligt at klage over afgørelsen. Det siger Forbrugerklagenævnet til Realityportalen.

»De (JEWLSCPH, red.) kan ikke påklage Forbrugerklagenævnets afgørelse til anden offentlig myndighed,« lyder meldingen.

På Ombudsmandens hjemmeside fremgår det også, at man ikke tager stilling til sager, der er afgjort i tvistnævn – heriblandt Forburgerklagenævnet – hvilket også fremgår af Ombudsmandsloven § 7, stk. 3.

»Ombudsmanden behandler ikke klager over nævn, der i betryggende former træffer afgørelse om tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning, står der i loven.«

Hos Ombudsmanden bekræfter man over for Realityportalen, at Forbrugerklagenævnet er en del af de nævn, som man ikke har kompetencer til at behandle klager over. Derfor vil en sådan klage med det samme blive afvist med den besked.

Heller ikke hos Forbrugerombudsmanden vil Mai Manniche kunne klage over afgørelsen. Det fremgår af deres hjemmeside, hvor der står, at de ikke behandler klager over andre myndigheders sagsbehandling. De henviser til Ombudsmanden – og det vil smykkedesigneren altså ikke få noget ud af.

Cengiz klar til retssag

Geggo og Cengiz bekræfter over for Realityportalen, at parret ikke har fået penge af smykkededesigneren. Cengiz har tidligere gjort det klart, at han vil gå hele vejen gennem retssystemet for at få sine penge, og sådan har han det stadig.

»Jeg har ikke så meget at sige til den sag. Det er rigtigt, at Mai har fået afvist alt i Forbrugerklagenævnet og er blevet dømt til at betale mig mine penge tilbage og få sin ring igen. Det har hun stadig ikke efterlevet, så nu stævner vi hende i fogedretten,« siger han og slår fast, at han ikke har yderligere kommentarer.

Da Mai Manniche har har gjort det klart, at hun ikke vil efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelse, vil det formentlig kræve, at Cengiz trækker hende i retten og får rettens ord for, at handlen kan gå tilbage. Det er han klar til, og tiden vil vise, hvad det hele ender med.

Det sidste ord er formentlig ikke sagt i ringdramaet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.