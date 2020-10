'Virksomheder må ikke sende mails, sms'er og anden elektronisk post til nogen med henblik på markedsføring, medmindre modtageren har givet sit samtykke til det.'

Sådan lyder det i Forbrugerombudsmandens spamvejledning.

Dette har dog ikke stoppet den kendte smykkedesigner Mai Manniche fra at sende private beskeder til adskillige af sine Instagram-følgere.

'Tak, fordi du følger med hos mig. Jeg håber, du bliver inspireret til at bære smykker,' skriver hun for eksempel i en privatbesked til en Instagram-bruger ved navn Louise Madsen.

I beskeden inviterer Mai Manniche herefter følgeren til en 'personlig smykkestyling' i hendes butik i Aarhus eller København.

'Det er ganske gratis, og der er ingen købetvang,' fortsætter Mai Manniche i beskeden.

»Jeg er ret uforstående over det, da jeg aldrig har fulgt hende eller købt noget i hendes butik. Og jeg forstår ikke, at hun ikke har bedre styr på reglerne,« siger 25-årige Louise Madsen.

Hun er en af flere, som har kontaktet B.T. med eksempler på private beskeder fra Mai Manniche, hvor smykkedesigneren forsøger at markedsføre sine produkter. Beskeder, der i stort set alle tilfælde, som B.T. har set, er med præcis samme ordlyd.

I Louise Madsens tilfælde gjorde hun Mai Manniche opmærksom på lovbruddet, hvorefter hun blev blokeret.

Det samme gjorde sig gældende for flere andre Instagram-brugere, som B.T. har været i kontakt med. Fælles for dem alle er, at de aldrig nogensinde har tilmeldt sig nyhedsbreve eller lignende hos Mai Manniche.

I et af tilfældene påpeger brugeren, at Mai Manniche ikke overholder spamloven, som lyder, at forbrugere skal give samtykke til den slags beskeder.

Herefter svarer Mai Manniche, at hun 'selvfølgelig sender invitationen, når personen har valgt at følge hende', hvorefter den pågældende bliver slettet af Manniche.

B.T. har været i kontakt med flere Instagram-brugere, der har modtaget lignende beskeder fra Mai Manniche – og det på trods af, at de påstår, at de aldrig nogensinde har fulgt hende på det sociale medie.

I alle tilfældene har de angiveligt modtaget beskeden efter at have set en af smykkedesignerens stories.

En af dem fortæller, at hun ikke har lyst til at stå frem, fordi »det har været ubehageligt« at få den slags beskeder i sin indbakke.

Og selv hvis man rent faktisk følger Mai Manniche på Instagram, betyder det ikke, at smykkedesigneren har lov til at sende privatbeskeder med henblik på at markedsføre sine produkter.

Det vurderer Maria Lilje Qvist, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

»Hvis en virksomhed via en privatbesked sender noget, der kan betegnes som en reklame for deres produkter, så er det omfanget at spamforbuddet, hvilket betyder, at forbrugeren skal have givet sit samtykke først,« siger hun.

Har man givet sit samtykke, hvis man aktivt går ind og følger en virksomhed?

»Nej, virksomheden skal helt tydeligt have fået samtykke på, at personen ønsker reklamer, så i det her tilfælde, du beskriver, vil jeg vurdere, at din kilde har ret i, at loven bliver brudt. Men det siges med forbehold, da det i sidste ende selvfølgelig er Forbrugerombudsmanden, der skal afgøre det.«

Uddrag fra Forbrugerombudsmandens spamvejledning Hvis en henvendelse via de sociale medier er omfattet af spamforbuddet, må en virksomhed kun henvende sig, hvis modtageren har givet sit samtykke til det. Henvender en virksomhed sig direkte til en bruger via privatbeskeder, og vedrører henvendelsen en erhvervsmæssig aktivitet og indeholder markedsføring, vil henvendelsen være omfattet af spamforbuddet. Har en bruger sendt en besked til virksomheden, må virksomheden gerne svare tilbage. Svaret må dog ikke indeholde markedsføring udover, hvad der er nødvendigt for at svare. Har brugeren fx skrevet ”Har I str. 44 på lager”, må virksomheden gerne svare på spørgsmålet, men virksomheden må fx ikke svare ”Nej, men vi har en jakke, der passer rigtig godt til dem i vores webbutik”. Har brugeren spurgt ”Kan I anbefale et godt lydanlæg?”, må virksomheden gerne komme med anbefalinger inden for lydanlæg og evt. indsætte et link til lydanlæg på virksom hedens hjemmeside, men virksomheden må fx ikke slutte af med at skrive, at ”lige nu har vi også tilbud på mobiltelefoner”. Kilde: Forbrugerombudsmanden

Maria Lilje Qvist fortæller endvidere, at Mai Manniche kunne have kommet uden om spamloven, hvis hun i stedet for en privatbesked havde delt et almindeligt opslag på sin profil, hvor hun inviterede folk ud i sine butikker.

»Et opslag i newsfeedet er nemlig ikke omfattet spamloven, så der kan virksomheden sende løs uden samtykke,« siger seniorjuristen og opfordrer folk, der har modtaget spambeskeder, til at kontakte Forbrugerombudsmanden.

B.T. har været i kontakt med Mai Manniche, som har ønsket at besvare vores spørgsmål på mail. Hun mener ikke, at hun har brudt loven.

Forbrugerrådet vurderer, at du bryder loven – de vurderer heller ikke, at det er lovligt, bare fordi personen følger dig. Hvorfor mener du, at Forbrugerrådet tager fejl?

»Jeg har ikke tillid til, hvad du har forelagt Forbrugerrådet, for jeg har IKKE sendt spam ud. Jeg har kontaktet nogle enkelte af mine følgere privat og personligt tilbudt dem gratis smykkestyling. Det har de fleste taget meget positivt imod, og de følger mig jo, netop fordi de er interesserede i mine smykker og smykkestyling. Spam betyder, at man sender samme besked til et hav af mennesker, og det har jeg ikke gjort, og det kan du af samme grund heller ikke dokumentere.«

B.T. har i en opfølgende mail pointeret over for Mai Manniche, at vi netop har dokumentation fra adskillige personer, der har modtaget akkurat den samme besked fra hende, men dette har vi ikke modtaget svar på.

Du påstår, at du kun sender til brugere, der følger dig. Det stemmer ikke overens med de kilder, jeg har snakket med, hvor flere påstår, at de aldrig har fulgt dig, men blot tilfældigt er faldet over en af dine stories. Hvad er din kommentar til dette?

»Det er ikke rigtigt. Jeg har kun sporadisk kontaktet mine følgere enkeltvis og personligt. At man så som offentlig person har nogle haters, som føler sig kaldet til at kontakte dig, er jo ikke noget nyt. Det er din og jeres forretning at lave en historie ud af en sådan hate og bidrage hertil.«

Du påstår, at dine beskeder ikke er spam, fordi du 'ikke forsøger at sælge dem noget', men det er trods alt de færreste forretningskvinder, der tilbyder gratis services, så er dine smykkevejledninger ikke sat i stand med henblik på, at du håber at sælge produkter efterfølgende?

»Det forbliver din tolkning og siger nok mest om dig og dine motiver. Jeg har som sagt IKKE sendt spam afsted. Jeg ser frem til, at du skriver en positiv historie om mig og min virksomhed samt ikke mindst vores mange og loyale kunder, som netop værdsætter vores smykkestyling og ordentlighed, og som har været trofaste kunder og følgere i mange år. Dem værdsætter jeg højt.«

Til spørgsmålet om, hvorfor Mai Manniche blokerer dem, der påpeger, at hun bryder loven, skriver hun følgende:

»Jeg blokerer meget gerne mine få haters, og det er så de samme, som netop kontakter dig og andre journalister. Haters hører ikke til i min verden.«

Har du modtaget lignende beskeder fra virksomheder eller influencere uden at have givet samtykke dertil? Skriv til kisb@bt.dk