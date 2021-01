Mai Manniche går endnu en gang ind i kampen mod regeringens håndtering af coronapandemien. Hun insisterer således på at holde sine JewlsCph-butikker åbne trods restriktionerne.

Det er i hvert fald, hvad hun i stor stil har meldt ud på de sociale medier. Udmeldinger, der mandag fik et par betjente til at aflægge hendes butik i Aarhus to besøg. Et om formiddagen og et om eftermiddagen.

Her var der dog i begge tilfælde lukket for kunder. Nøjagtigt, som restriktionerne foreskriver, detailhandlen skal være det frem til 17. januar.

»Vi kunne konstatere, at døren var låst. Der var en ekspedient derinde, men der var lukket for kunder,« fortæller vicepolitiinspektør Kristian Juliussen.

Betjente foran Mai Manniches butik i Klostergade i Aarhus. Vis mere Betjente foran Mai Manniches butik i Klostergade i Aarhus.

Politiviceinspektøren tilføjer, at betjentene ved besøgene, som ikke udløste nogen bøder, vejledte ekspedienten i de gældende regler.

Disse lyder blandt andet, at det er tilladt at afhente forudbestilte varer i de fysiske butikker – men altså at man ikke fysisk kan drage på shoppetur.

Selvsamme besked fik en kvindelig kunde af butikkens ekspedient, da hun bankede på døren til JewlsCph i aarhusianske Klostergade.

Både kunden og politiets besøg kan du se i videoen ovenfor.

Mai Manniche. Foto: DAM, NIELS HENRIK Vis mere Mai Manniche. Foto: DAM, NIELS HENRIK

Dermed holder JewlsCph sig altså inden for retningslinjerne, selv om Mai Manniche hidtil blandt andet på Facebook har hævdet, at man ville holde åbent som normalt.

B.T. ville gerne have spurgt smykkedesigneren, hvordan det hænger sammen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Da B.T. var i kontakt med hende mellem det første og sidste besøg fra politiet, ønskede hun da heller ikke at kommentere besøget.

Her satte hun dog ord på, hvorfor hun – i hvert fald på sociale medier – insisterer på at gå imod regeringens retningslinjer. Dog kun i et mailsvar, da hun ikke ville stille op til telefoninterview:

»Regeringens nedlukning er igen helt ude af proportioner med virkeligheden og konsekvenserne. Danmark er meget andet end covid-19, og der er ingen videnskabelig dokumentation for, at nedlukning af detailhandlen – i vores tilfælde en lille smykkebutik – øger nogen som helst risiko eller dødelighed i befolkningen. Det er noget vås, og sygdommen covid-19 hører slet ikke til epidemilovens skrappeste regler.«

Betjente vejledte mandag ekspedienten i JewlsCph i gældende corona-restriktioner. Vis mere Betjente vejledte mandag ekspedienten i JewlsCph i gældende corona-restriktioner.

I det føromtalte Facebook-opslag beretter Mai Manniche, at der – i hvert fald i hendes optik – ikke er øget smitterisiko ved at handle i JewlsCph med to kunder ad gangen i forhold til i supermarkederne, som altså fortsat må holde åbent.

B.T. har spurgt Mai Manniche om, hvordan hun kan sidestille en smykkebutik med en nødvendighed som dagligvarer. Det svarer hun ikke på, men skriver, at der ingen smitterisiko er ved at handle i JewlsCph, og at smitten stiger, når man holder sig tæt med sine kære.

Anerkender du, at selv om smitterisikoen muligvis er mindre ved at handle to personer ad gangen i dine butikker end ved at handle dagligvarer, så er der forskel på nødvendigheden af besøget i dine butikker og i Netto?

»Nej, egentlig ikke. Du kan jo også handle dagligvarer på nettet.«