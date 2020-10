Endnu en gang deler coronaskeptikeren Mai Manniche en kontroversiel udmelding om den verdensomspændende epidemi.

På Facebook skriver den 36-årige smykkedesigner, at hun fremover vil nægte at iføre sig mundbind, selv om det fra torsdag 29. oktober og til foreløbig 2. januar bliver et krav at bære dem på offentlige steder.

Derudover vil hun også nægte at give kunder adgang til hendes butikker, hvis de er iført mundbind. Det vil hun gøre af 'sikkerhedsmæssige årsager', skriver hun.

B.T. har været i kontakt med Mai Manniche, som har krævet at måtte besvare vores spørgsmål på skrift.

Mai Manniche. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Mai Manniche. Foto: Kasper Palsnov

Hun skriver, at hun ifølge bekendtgørelsen ikke selv behøver at bære mundbind, fordi hendes helbred gør, at hun ikke kan tåle det.

Kan du forstå, hvis nogen vil se skævt til, at du ikke ifører dig mundbind?

»Nej. Jeg synes, det er meget pinligt at opleve, hvordan folk går og overvåger hinanden. Det får det værste frem i folk. Den mentale sundhed er i bund,« skriver hun og fortsætter:

»Vi burde stå sammen snarere end at lege coronabetjente. Ikke mindst når vi ikke aner, om mundbind overhovedet virker. Måske har det den stikmodsatte virkning, og folk i virkeligheden bliver mere syge af at bære mundbind. Kravet er helt ude af proportioner med virkeligheden og blot et fortsat ønske om at holde befolkningen i en jernnæve og frygt.«

Hvorfor vil du ikke tillade folk med mundbind i dine butikker?

»Som guldsmed kan vi selvfølgelig ikke have mennesker med masker på i vores butikker af sikkerhedsmæssige grunde. Ligesom vi heller ikke slukker for videoovervågningen. Der er en grund til, at masker i øvrigt har været og er ulovligt,« siger hun og efterlyser samtidig dokumentation fra regeringen om, hvorvidt mundbind overhovedet beskytter mod covid-19.

Er du bange for, at kunder vil blive væk, fordi de er bekymrede over, at de ikke må have mundbind på?

»Jeg er helt sikker på, at vores mange loyale kunder, som altid føler sig trygge ved os, ved, at vi gør os meget umage for at holde god hygiejne og så videre, så det er jeg ikke bange for.«

Tolker reglerne anderledes

Mai Manniche siger også, at hun mener, at hendes smykkebutikker er undtaget myndighedernes retningslinjer for mundbind, da der er tale om små butikker, hvor der aldrig befinder sig over 10 mennesker ad gangen.

Men hvis man kigger på Sundhedsministeriets officielle vejledning, så er dette dog ikke korrekt. De skriver på deres hjemmeside, at man skal iføre sig mundbind i butikker og lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen.

B.T. har konfronteret Mai Manniche med dette og spurgt, om hun alligevel vil holde fast i sin beslutning om at nægte adgang for folk med mundbind, hvortil hun svarer, at hun tolker reglerne anderledes.

B.T. har derfor kontaktet Sundhedsministeriet for at få skåret reglerne ud i pap, og her understreger kommunikationsafdelingen, at retningslinjerne om mundbind gælder alle butikker – også selv om de er små og aldrig har over 10 kunder ad gangen.

Dette har vi efterfølgende foreholdt Mai Manniche, som dog stadig ikke virker overbevist og svarer følgende:

»Det giver overhovedet ingen mening, når vi er under 10 personer. Hvis det vitterligt viser sig at være planen, så vil jeg gerne kræve den videnskabelige dokumentation for så omfattende indgreb,« skriver hun og fortsætter:

»Dernæst vil jeg have svar på, hvordan man sikrer sig mod røveri med maskeklædte, og så må Guldsmedeforeningen på banen, for det her handler jo også om sikkerhed, vores ansattes sikkerhed, og at vi ikke ønsker folk med masker i vores butikker af sikkerhedsmæssige grunde. Så må sagen løftes højere op.«

B.T. har været i kontakt med Trine Thorning, der er direktør i Guldsmedebranchens Leverandørforening, som siger følgende til spørgsmålet om, hvorvidt de anser de kommende mundbind-regler som et problem.

»Vi bakker selvfølgelig op om regeringens restriktioner, men vi ved også, at der er flere af vores medlemmer, som er usikre og utrygge, så vi er faktisk i fuld gang med at kigge på løsninger.«

Du kan se hele Mai Manniches opslag om mundbind herunder: