Smykkedesigneren Mai Manniche er røget ud i en grim strid med sin tidligere udlejer, efter hun har lukket sin Jewlscph-butik på Strandvejen i Hellerup. Beskyldningerne flyver frem og tilbage mellem parterne, og meget tyder på, at sagen ender i retten.

Men hvad der rent faktisk er op og ned i sagen, hersker der stor tvivl om.

Mai Manniche lukkede i januar sin smykkeforretning Jewlscph på Strandvejen 183. Det skete relativt pludseligt, bekræfter hun over for B.T.

Omstændighederne omkring lukningen er parterne dybt uenige om.

Ifølge udlejeren af lokalerne, David Topsøe-Keller, lukkede Mai Manniche pludseligt butikken og efterlod en ubetalt regning.

»Jeg kan kun bekræfte, at hun ikke har betalt husleje, og at hun er stukket af i nattens mulm og mørke,« siger David Topsøe-Keller, da B.T. fanger ham på telefonen.

David Topsøe-Keller driver også forretningen Hellerup Låse, der er nabobutik til de lokaler, som han indtil for nylig udlejede til Mai Manniche.

Hans advokater bekræfter i en mail over for B.T., at man nu er ved at istandsætte de butikslokaler, Mai Manniche er fraflyttet, og derefter vil man opgøre en samlet regning.

Hvis ikke Mai Manniche betaler den regning, bliver hun stævnet, oplyser Qvortrup Advokater i en mail til B.T.

Mai Manniche er mildest talt uenig i udlejerens udlægning af sagen.

I en mail til B.T. skriver hun:

»Det er rigtigt, at vi fraflyttede lejemålet med omgående virkning grundet grov misligeholdelse af lejemålet fra udlejers side, samt at vores medarbejdere følte sig truet og chikaneret.«

»Vores medarbejders sikkerhed og arbejdsmiljø er selvfølgelig af væsentlig betydning, og derfor handlede vi omgående,« skriver Mai Manniche.

Hun mener i øvrigt, at udlejers version af historien er stik modsat af virkeligheden.

»Vi skylder IKKE udlejer penge, han skylder os for to måneders leje og har selv taget lejemålet i brug,« skriver hun.

B.T. har forelagt Mai Manniches anklager for udlejeren David Topsøe-Keller.

Foto: Dennis Lehmann

Han forholder sig ikke til beskyldningerne, men svarer gennem sin advokat, at »sagen ikke ønskes procederet i pressen forinden stævning er udtaget.«

Historien om Mai Manniches strid med sin tidligere udlejer på Strandvejen så første gang dagens lys i programmet ’Det, vi taler om’ på Radio 24/7.

Her fremlagde vært Ditte Okman en detaljeret gennemgang af sagens forløb, men over for B.T kalder Mai Manniche den version for ’løgne’.

Mai Manniche skriver samtidig, at hun har klaget over programmet til pressenævnet.

Det tager Ditte Okman med ro.

»Jeg har set dokumentation for min historie om Mai Manniches manglende betaling i form af rykkere samt interview med udlejer,« skriver Ditte Okman til B.T. i en mail og tilføjer:

»Vi har endnu tilgode at se dokumentation for Mais påstande om, at hun allerede har betalt sin husleje siden rykkerne - eller dokumentation for, at det ikke var manglende betaling men derimod chikane, der fik hende til at rykke ud af Strandvejen i hast.«

»Mai har naturligvis fået mulighed for at at komme til orde i 'Det, vi taler om' - og vi vil stadig smadder gerne have hende med.«