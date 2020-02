'NU MÅ JEG SIGE DET'

Sådan skriver biologen Vicky Knudsen på Twitter mandag, hvor hun samtidig afslører, hvad hun har gået og holdt hemmeligt, men endelig må sige:

'Fra på torsdag klokken 10.00 på P1 Radio begynder jeg at sende naturvidenskabelig radio,' skriver hun blandt andet.

Radioen, hun skal lave, skal hun lave med ingen andre end rockstjernen Johan Olsen, som – ud over at være forsanger i Magtens Korridorer – ligeledes er uddannet biolog.

Fra på torsdag kl. 10 på @P1radio begynder jeg at sende naturvidenskabelig radio sammen med den altid yndige og kloge Johan Olsen. Bag os har vi de dygtigste mennesker Argh, jeg er SÅ glad for at få lov til det her - og spændt som en flitsbue pic.twitter.com/kaLvytrI4p — Vicky Knudsen (@vickyknudsen) February 17, 2020

'Argh, jeg er SÅ glad for at få lov til det her – og spændt som en flitsbue', skriver Vicky Knudsen i sit opslag.

DR bekræfter over for B.T., at Johan Olsen og Vicky Knudsen skal stå i spidsen for et nyt program.

Ifølge Kristoffer Kristensen fra DR's pressetjeneste vil programmet hedde 'Vildt naturligt' og handle om, hvorfor 'verden ser ud, som den gør'.

'Har du nogensinde undret dig over, hvorfor du har blå øjne, hvorfor et næbdyr lægger æg, eller hvorfor træer egentlig har bark? Der er altid en naturlig forklaring og ikke mindst en god historie bag, som de to biologer brænder for at fortælle,' lyder programomtalen fra det nye program.