Tidligere på ugen blev den 34-årige danser Mads Vad, der særligt er kendt fra Vild med Dans, far for første gang.

Det skete, da hans hustru, Nana Strand, tirsdag eftermiddag fødte en lille dreng på Skejby Sygehus.

På Instagram roser Mads Vad ægtefællen til skyerne. Han kalder hende blandt andet »den sejeste i hele verden«.

»Det er det største, der nogensinde er sket for os«, skriver han desuden til et billede, der forestiller sønnens lille hånd omhyldet af en dyne.

Også personalet på hospitalets fødeafdeling får rosende ord med på vejen.

»I er så dygtige, at man kun kan have den dybeste respekt for jer alle. Vi er så taknemmelige for, at vi bor i Danmark med verdens bedste sundhedssystem. Læger, jordemødrer, sygeplejsker, social- og sundhedsassistenter. I er de vildeste«, skriver han.

Parret offentliggjorde nyheden om de glædelige omstændigheder allerede i slutningen af december sidste år.

Dengang delte Mads Vad et billede, der forestillede ham selv kysse konens gravide mave.

Med nyheden understregede danseren, at 2018 havde været et begivenhedsrigt år for ham og hans udkårne, der til daglig arbejder som model og studerer kommunikation.

Foruden den lykkelige graviditet havde parret samme år også sagt ja til at tilbringe resten af livet sammen.

Det skete, da de ved et slotsbryllup på Fyn blev gift i juli. Brylluppet stod, efter parret havde været forlovet siden foråret 2016.

De to mødte hinanden tilfældigt i Aarhus i 2014.