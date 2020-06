Tv- og radiovært Mads Steffensen er gennem årene blevet et af de ansigter, stort set alle danskere kender. Som vært på de store succeser ‘Kender du typen,’ ‘Mads og monopolet’ og senest 'Fællessang', er han blevet en, de fleste danskere har en holdning til.

Og rigtig mange synes, at Mads Steffensen er enormt rar og en rigtig ‘hyggeonkel’. Men det er den populære vært faktisk rimelig træt af.

»Når folk siger, jeg er rar og en hyggeonkel, så er det noget, der irriterer mig. For jeg er faktisk meget seriøst omkring det, jeg laver.«

»Det bliver for nemt og forfladiget, når man bare siger, jeg er rar. Jeg ved godt, jeg har den stemme, jeg har, og ser ud, som jeg gør, det er jeg ikke ked af, men der ligger mere i det,« forklarer Mads Steffensen, der for nylig rundede de 50 år.

Han bliver rasende, hvis monopolmedlemmer ikke lever op til deres rolle og ikke tager dilemmaerne i programmet seriøst - og trods mærkatet som den rolige nordjyde skal man ikke tage fejl af Mads Steffensens temperament, der især kommer til udtryk i hans arbejde - og på fodboldbanen.

»Jeg har smadret alt, hvad der smadres kan, og jeg hader at tabe. Det kunne sidde i mig i dagevis. I starten af min karriere, hvis der var noget, jeg ikke synes var godt, så var jeg også rasende. Det martrede mig i dagevis,« forklarer Mads Steffensen.

Længe inden karrieren tog fart, dengang han var Mads uden monopolet, var der primært tre ting, han gik op i.

»Piger, fodbold og fest,« griner Mads Steffensen og tilføjer:

Mads Steffensen har været vært på 'Mads og monopolet' siden programmets start i 2003. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mads Steffensen har været vært på 'Mads og monopolet' siden programmets start i 2003. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Hele ungdomslivet foregik i Jomfru Ane Gade. Torsdag, fredag, lørdag. Fast inventar. Jeg fyrede den af.«

Det var også i de år, at Mads Steffensen mødte hende, der skulle vise sig at blive hans livs kærlighed. Mens Mads Steffensen gik på handelsskolen og sad ved siden af sin barndomsven Flemming, kom der pludselig en pige fra ‘eksotiske Silkeborg’ ind i klassen.

Der var bare ét problem - som næsten er lige til monopolet.

»Jeg synes, hun var fantastisk - men hun havde en kæreste,« forklarer Mads Steffensen, der dog alligevel formåede at snige et kys ud af Marianne til sidste skoledag.

Mads Steffensen og konen Marianne til Bruce Springsteen i Parken i 2016. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mads Steffensen og konen Marianne til Bruce Springsteen i Parken i 2016. Foto: Bax Lindhardt

Mere blev det dog ikke til i første omgang, for de to blev uvenner og spredt for alle vinde. Flere år gik, og tre dage inden han skulle starte på Journalisthøjskolen i Aarhus som 23-årig, skulle han have en sidste tur i Jomfru Ane Gade med gutterne. Og pludselig stod Marianne der.

»Og så har vi været sammen siden. Jeg vidste det bare. Jeg ved ikke med sådan noget, men det var bare hende, jeg skulle være sammen med,« fortæller Mads Steffensen.

Normalt er den 50-årige vært ikke meget for at tale om hverken sin kone, sine tre børn eller sit privatliv i det hele taget. Og det var en beslutning han tog, efter han kom på tv som vært på ‘Aftenshowet’ tilbage i 2006.

»Det var meget voldsomt. For dengang var de sociale medier ikke som nu. Vi blev i radioen kendt for vores stemme - ingen vidste, hvordan vi så ud. Så det med at få ansigt på - der blev jeg også lidt skør i et år eller to,« forklarer Mads Steffensen, der tog sig selv i at blive ekstremt selvbevidst og tænke meget over, hvad folk mon synes om ham.

Jeg kan heller ikke mindes en film med nogens børn, hvor jeg har tænkt: Gud, hvor er det her interessant for alle andre.

»Hver gang jeg havde lavet noget, skulle jeg hjem og se det - for havde jeg ikke sådan et dobbeltblik i starten? Jeg var meget optaget af mig selv og min karriere. Med tiden fandt jeg en ro i det, men jeg synes, det var svært at gå fra forholdsvis ukendt vært til at blive så eksponeret.«

Det var også omkring samme tid, han besluttede at været privat, og det har han holdt fast i.

»Jeg lægger nærmest aldrig billeder på sociale medier af mine børn eller mit hus derhjemme. Engang imellem gør jeg, hvis jeg keder mig, men jeg har ikke behovet.«

»Jeg kan heller ikke mindes at have set en film med nogens børn, hvor jeg har tænkt 'gud, hvor er det her interessant for alle andre',« siger han med et smil og tilføjer, at lige netop børn på sociale medier faktisk er blevet et tilbagevendende dilemma i monopolet.

Mads Steffensen ved godt, at hans egen karriere står på ryggen af folk, der er hudløst ærlige i monopolet. Og han indrømmer da også blankt, at han selv ville være en elendig deltager.

»Hvis jeg fornemmer, de holder igen i monopolet, og de ikke giver af sig selv, så kan de ikke være der. Ville jeg selv være en god deltager? Det kan jeg love dig for, jeg ikke ville være.«

Fans af programmet ‘Kender du typen’ skal desværre heller ikke gøre sig forhåbninger om at se Mads Steffensens private hjem - selv om flere ihærdigt gør forsøget.

»Hver uge får jeg også mails fra folk, der synes, det kunne være supersjovt, hvis vi kom hjem til mig en dag i ‘Kender du typen’. Jeg er virkelig glad for dem, der åbner deres hjem i det program, for det er meget privat. Og det ville jeg altså aldrig gøre,« fortæller Mads Steffensen.