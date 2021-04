Det kom ganske pludseligt, da Mads Steffensen i 2020 meddelte, at han stoppede på DR for at rykke over på podcasttjenesten Podimo.

Beslutningen betød et farvel til værtstjansen på 'Mads & Monopolet' og 'Kender du typen?', og nu fortæller han mere om, hvorfor det blev til en afsked med Danmarks Radio.

Det sker på Radio4 i programmet 'Under nålen'.

»Jeg syntes, at jeg havde brug for et eller andet, et skifte, for det var blevet meget sikkert det hele,« siger Mads Steffensen.

»Jeg tænkte, at det måske også var meget godt at komme ud af det og være på dybt vand, hvor jeg ikke vidste, hvad der ville ske. Det kan være, der ikke kommer noget, der kan være, der kommer en masse. Jeg ved det ikke,« forklarer han, om de tanker han gjorde sig.

Og det var ikke bare en pludselig indskydelse, for ideen om et karrieskifte havde været i Mads Steffensens tanker i flere år.

Men da tilbuddet fra Podimo pludselig lå foran ham, var valget ikke lige sådan at træffe.

»Det var satme svært, hold da kæft det var svært,« siger han i programmet.

Hvad hører du?

Men i sidste ende besluttede han sig som bekendt for at skifte til Podimo, hvor han nu har podcasten 'Mads & A-holdet'.

Afskeden med monopolet, som Mads Steffensen siden 2003 havde været vært på, er da også endnu så frisk, at han ikke oplever et savn.

»Der er jeg ikke nået til endnu, sådan har jeg det ikke. På en måde har jeg det også sådan, at nu har jeg snakket så meget om det, men egentlig vil jeg jo hellere snakke om det, jeg er i gang med, for det har været en spændende proces at løbe det i gang og få nogle folk ind.«

'Mads & Monopolet', der nu er blevet til 'Sara & Monopolet', fordi Sara Bro har fået værtstjansen, har klaret overgangen med bravur.

Således har 'Sara & Monopolet' i gennemsnit haft hele 1.258.000 lyttere i første kvartal af 2021, og det er 178.000 flere lyttere, end 'Mads & Monopolet' havde samme periode året før.

Det vides ikke præcist, hvordan 'Mads & A-holdet' klarer sig, da Podimo ikke offentliggør lyttertallene for de enkelte podcasts.